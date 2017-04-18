Путин посетил многофункциональный центр в Великом Новгороде

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ознакомился c работой многофункционального центра (МФЦ) в Великом Новгороде, который является крупнейшим в Новгородской области.

Экскурсию по МФЦ президенту провела руководитель центра Юлия Семенова. Она рассказала о системе электронной очереди, которая используется в центре, и продемонстрировала, как ведется работа в залах, рассказала о комплексе информационных стендов для посетителей, где собраны полезные данные, как для физических лиц, потребителей, так и для предпринимателей, а также показала организованный детский уголок, где посетители могут оставить своих детей на время общения с работниками центра.

Во время осмотра Путин пообщался с одним из посетителей МФЦ. "Довольны? Вы здесь раньше бывали?" — спросил посетителя президент. Молодой человек рассказал, что находит работу МФЦ удобной, "хорошо обслуживают всегда", добавил, что в этот раз пришел оформить загранпаспорт.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в одном из залов МФЦ продемонстрировала работу интерактивного видеопортала с информацией о финансовых услугах. "Здесь демонстрируются ролики для взрослых и детей, которые знакомят зрителя с основами в сфере финансовых услуг. Это совместный с Минфином проект. Такие видеокиоски расположены практически во всех наших центрах. Учитывая то, что в учреждения Роспотребнадзора человека может привести только острая нужда, поэтому мы решили разместить наши киоски в МФЦ, куда люди часто приходят. И у нас получилось, значительно выросло число обращений (в ведомство с жалобами на некачественное представление финансовых услуг)", — рассказала она.

После осмотра Путин направился на встречу с представителями потребительских и деловых общественных организаций, которая организована в одном из залов МФЦ.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг открыт 1 июля 2015 года. В нем предоставляется 305 видов государственных, муниципальных и иных услуг для граждан, еще 203 вида услуг предоставляется предпринимателям. В центре функционирует 26 окон для приема граждан, время ожидания в очереди — не более 15 минут. К наиболее востребованным относятся услуги в социальной сфере, в сфере земельно-имущественных отношений и регистрации прав на недвижимость.

С 2016 года центр ведет активную работу по популяризации электронных услуг. Выделена специальная зона электронных услуг, чтобы граждане самостоятельно подавали заявления в электронной форме. Всего на территории Новгородской области действует 23 многофункциональных центра предоставления государственных и муниципальных услуг на 224 окна. Область потратила на создание сети МФЦ около 28 миллионов рублей, из них более 16 миллионов рублей — из федерального бюджета, почти 12 миллионов рублей — региональные расходы.

Также в регионе работает МФЦ "Мои документы" для бизнеса, в помощь индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, открытый в ноябре 2016 года в рамках пилотного проекта Минэкономразвития. Вместе с государственными и муниципальными услугами центр оказывает представителям бизнес-сообщества услуги Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Кроме того, центр участвует в реализации проектов по развитию социального предпринимательства.