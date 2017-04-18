По 150. Молодых водителей могут отстранить от мощных машин и мотоциклов

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Сергей Белоусов. Водителей, не достигших возраста 25 лет, либо имеющих стаж вождения менее четырех лет, собираются ограничить в праве управления мощными транспортными средствами. Речь идет о мотоциклах и автомобилях мощностью более 150 л.с., подпадающих под категории A и B соответственно. Поводом для жестких мер в отношении новичков послужили громкие дорожно-транспортные происшествия с участием дорогих и мощных иномарок, произошедшие за последние годы.

Автором инициативы выступила Межрегиональная общественная организация "Общество защиты прав граждан "Коллективная защита". Рассмотрение состоится 27 апреля в рамках заседания Совета политических партий при Мосгордуме, сообщила РИА Новости председатель совета Людмила Айвар. По итогам встречи с представителями 13 партий будет разработан законопроект о внесении изменений в Правила дорожного движения, который будет направлен в Мосгордуму и в дальнейшем в Государственную думу России.

Что-нибудь послабее

Как пояснил РИА Новости президент общественной организации Марат Аманлиев, причиной многих громких ДТП, связанных со значительным превышением скорости, является неопытность и социальная безответственность молодых людей, ставших виновниками аварий. Автомобили мощностью менее 150 л.с. позволят оградить законопослушных участников дорожного движения от молодых нарушителей, тем самым повысив безопасность в целом по стране.

"Мы считаем, что нужно оградить участников дорожного движения от молодых водителей на мощных автомобилях, ведь они могут врезаться в колонну автобусов с детьми или в общественный транспорт и пострадают десятки людей. Когда человеку только исполнилось 18 лет, он идет сдавать экзамен в автошколу на какой-нибудь Lada Priora мощностью 100 лошадиных сил, а эта машина еле едет. Получив права, он имеет возможность приобрести Porsche, Nissan GT-R или Gelandewagen, мощность которых зачастую переваливает за 500 лошадиных сил. Однако эти люди не готовы к таким автомобилям, они не готовы ими управлять. Одно дело "Приора", другое дело — спорткар. Мощности 150 "лошадей" для водителя-новичка более чем достаточно, а модельный ряд, подходящий под эту характеристику, в нашей стране достаточно обширен: можно купить и Mercedes-Benz, и Lexus, и Toyota. Если у них есть деньги и они хотят ездить на Porsche Panamera Turbo S, пусть ездят, но с водителем".

Ограничения в 150 л.с. предлагается ввести только для водителей автомобилей категории B и мотоциклов (мопедов) категории A, чтобы не затрагивались никакие профессии. Самое быстрое транспортное средство мощностью до 150 л.с. из официально продающихся в России — MINI Cooper, который ускоряется с 0 до 100 км/ч за 7,8 секунды. Maserati, которая стала участником последнего громкого ДТП в Москве на Ростовской набережной, разгоняется с места до сотни менее чем за 6 секунд. Однако в случае с мотоциклами мощность 150 л.с. — это совсем другое дело. В России можно официально купить мотоцикл Ducati Monster 1200 S с отдачей 145 л.с., который будет разгоняться с 0 до 100 км/ч за 3,2 секунды.

"Буду погибать молодым"

Авторы инициативы считают, что возраст водителей является прямой причиной ДТП, связанных с превышением скорости. По их мнению, водители до 25 лет обладают низкой социальной ответственностью, не обременены семьей и детьми, а потому меньше ценят свои жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье окружающих.

"Эти ДТП происходят потому, что их участниками становились лица, не достигшие возраста 25 лет, либо у которых стаж вождения был менее четырех лет, — считает Марат Аманлиев. — Там где можно ехать 60 км/ч, они едут 160 км/ч, где можно 100 км/ч — они едут 230 км/ч. После 25 лет люди психологически созревают, обзаводятся семьями и детьми, начинают осознавать ответственность и не подвергают себя опасности. Молодым же всегда хочется выделиться среди друзей, но никто из них не понимает, что в критической ситуации они не поднимутся до уровня своих ожиданий, до уровня своей подготовки, которая оказывается на нулевом уровне".

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С идеей ввести ограничения по возрасту согласен руководитель общественного проекта "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль. "Огромное количество людей, выезжающих на дороги на мощных машинах, получают в свои руки "оружие массового поражения", которым еще не умеют управлять. Увеличение возрастного критерия послужит тому, что адаптация молодых водителей будет проходить мягко и без травм, которые случаются из-за неопытности. Чаще всего возраст нарушителей скоростных ограничений, участников резонансных ДТП, связанных с превышением скорости, и стритрейсеров как раз недотягивает до 25 лет. Их и надо воспитывать, ведь если до 25 лет ума не набрался, уже никогда не поумнеешь", — считает Крохмаль.

Может, не надо?

С идеей ограничивать права молодых водителей не согласны представители российского автоспорта. По мнению руководителя Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) и директора автодрома "Смоленское кольцо" Олега Петрикова, возраст не является главной причиной ДТП, связанных с превышением скорости, а виновниками таких аварий могут стать люди с большим водительским стажем.

"Нет никакого смысла вводить ограничения по мощности или по стажу вождения, — считает Олег Петриков. — У нас в автоспорте молодежь умеет не только быстро ездить, но и думать о безопасности. Между тем в России полно 50-летних дядей, которые сядут на мотоцикл или мощный автомобиль и будут угрожать окружающим. Больше всего удручает, что в стране нет культуры вождения, практически отсутствует пропаганда безопасного вождения. Что касается машин мощностью до 150 лошадиных сил, то владелец любой подобной модели сможет в гараже сделать такой тюнинг, что потом этот автомобиль даст фору любому заводскому спорткару. Пусть уж лучше так называемая "золотая молодежь" ездит на машинах с высоким уровнем безопасности, чем разбивается на дешевых переделанных автомобилях".

За молодых

История с ограничениями прав молодых водителей тянется долгие годы. В 2012 году Общественный совет при МВД России предлагал запретить новичкам ездить в темное время суток. Свои предложения вносили и автошколы, которые хотели обязать новичков проходить второй этап обучения через год после получения прав.

В 2015 году Министерством внутренних дел был подготовлен очередной проект поправок в Правила дорожного движения, который в 2016 году вынесли на общественное обсуждение и направили в Госдуму. Документ предусматривал ограничение скорости на уровне 70 км/ч для водителей автомобилей со стажем управления до двух лет на всех дорогах и запрет осуществлять буксировку, а для молодых мотоциклистов и скутеристов — ограничение на уровне 110 км/ч в случае движения по автомагистралям и запрет на перевозку пассажиров. Проект закона был реализован частично.

С 4 апреля 2017 года в силу вступили следующие ограничения для водителей со стажем вождения до двух лет: запрет на буксировку управляемыми ими транспортными средствами других механических транспортных средств, запрет на перевозку пассажиров на мототранспортных средствах и запрет на управление транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы. Кроме того, теперь все начинающие автомобилисты должны в обязательном порядке клеить на стекла соответствующий опознавательный знак, за отсутствие которого предусмотрен штраф в размере 500 рублей и запрет эксплуатации транспортного средства.