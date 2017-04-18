В Совфеде считают отказ от бумажных трудовых книжек преждевременным

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский считает преждевременным отказ от трудовых книжек в РФ в бумажной форме.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее заявил, что трудовые книжки в России в их нынешнем виде неудобны работодателям, самим гражданам и Пенсионному фонду.

"Если мы хотим отказаться от бумажных документов, должно быть очень качественное, надежное программное обеспечение",- сказал Рязанский РИА Новости во вторник.

По его мнению, сейчас удобных надежных баз данных, комфортных для граждан, пока нет.

"Представьте, что вам приходит выписка из Налоговой инспекции, что вы должны погасить некую задолженность. Непонятно, откуда она образовалась, по каким причинам. В квитанции указан телефон, по которому нельзя дозвониться. В справочной вам советуют зайти в "личный кабинет", но чтобы получить для этого пароль, нужно приехать в налоговую",- привел пример Рязанский.

Он также отметил, что электронные документы ты не понесешь ни в суд, ни в адвокатуру. "Ни в образовании, ни в финансовой отрасли, ни во врачебной практике не отказываются от бумажных документов. Переход на электронную версию — эта тема преждевременная", — считает парламентарий.

Он привел пример, когда множество спорных вопросов по пенсионному обеспечению удавалось решить с помощью найденных, полуистлевших трудовых книжек. Схожие вопросы касаются и наших соотечественников, которые приезжают из-за рубежа, имея на руках бумажный документ.

По мнению Рязанского, в дальнейшем практику использования электронных трудовых книжек можно вводить по желанию клиентов. "Пока же человека, начиная с рождения, до похорон сопровождают бумажные документы и справки",- сказал законодатель.