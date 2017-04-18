"Просвещение" реализовало более 600 тысяч лицензий на электронные учебники

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Издательство "Просвещение" за полтора года смогло реализовать более 600 тысяч лицензий на электронные учебники по всей территории РФ, сообщил РИА Новости представитель компании.

"За полтора года у нас реализовано более 600 тысяч лицензий по электронным учебникам практически во всех регионах страны, в этом сегменте постоянно происходит рост", — сказал представитель издательства.

По его словам, самыми активными регионами стали Московская, Ленинградская, Омская и Иркутская области, а также Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ и Башкирия.

"Для всех учебников, которые были в федеральном перечне, была разработана электронная форма. Учебники могут быть закачаны на личные планшеты или на планшеты, которые школа приобретает. Электронные версии работают на всех платформах", — добавил собеседник агентства.