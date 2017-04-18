В ГД поддержали поправки к проекту о наказании за склонение детей к суициду

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал во вторник законопроект о введении уголовной ответственности за склонение детей к суициду и организацию так называемых "групп смерти" в соцсетях с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Комитет рекомендовал палате принять законопроект в первом чтении. Как ранее сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников по итогам заседания Совета Думы, законопроект палата планирует рассмотреть в первом чтении 19 апреля, или, если не успеет в этот день в связи с отчетом правительства, — 20 апреля.

Законопроект был внесен в Госдуму 9 марта вице-спикером нижней палаты Ириной Яровой. Документом предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей об организации деятельности, сопряженной с побуждением к совершению самоубийства.

"С учетом того, что необходимость выделения вышеуказанных составов преступлений обусловлена высокой степенью общественной опасности и появлением новых способов посягательств на жизнь и здоровье детей, комитет поддерживает концепцию данного законопроекта и рекомендует принять в первом чтении", — говорится в проекте заключения комитета.

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ новыми статьями 110.1 "Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства", 110.2 "Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства" и 151.5 "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего". Максимальное наказание за эти составы может составить до шести лет лишения свободы.

Кроме того, в УК РФ предлагается внести поправки, ужесточающие наказание за доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство – до шести лет лишения свободы. В том числе статью 110 УК РФ предлагается дополнить частью второй, предусматривающей повышенную ответственность за данные деяния, совершенные в отношении несовершеннолетнего или лица заведомо находящегося в беспомощном состоянии, в отношении беременной женщины, в отношении двух или более лиц, а также совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в публичном выступлении СМИ или интернете. В таком случае максимальное наказание может составить до восьми лет лишения свободы.

При этом, как отмечается, в проекте заключения комитета, составы преступлений, связанные со склонением к самоубийству и организацией "групп смерти", "по своей конструкции являются формальными и будут считаться оконченными с момента совершения деяния, независимо от фактически наступивших последствий". Также в сопроводительных документах отдельно отмечается, что примечанием проектируемой статьи 110.2 предусмотрен механизм освобождения от уголовной ответственности, в случаях, добровольного отказа от противоправной деятельности и способствования раскрытию преступлений данной категории.