В ГД поддержали поправки к проекту о наказании за склонение детей к суициду

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал во вторник законопроект о введении уголовной ответственности за склонение детей к суициду и организацию так называемых "групп смерти" в соцсетях с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Законопроект был внесен в Госдуму 9 марта вице-спикером нижней палаты Ириной Яровой. Документом предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей об организации деятельности, сопряженной с побуждением к совершению самоубийства.
"С учетом того, что необходимость выделения вышеуказанных составов преступлений обусловлена высокой степенью общественной опасности и появлением новых способов посягательств на жизнь и здоровье детей, комитет поддерживает концепцию данного законопроекта и рекомендует принять в первом чтении", — говорится в проекте заключения комитета.
Кроме того, в УК РФ предлагается внести поправки, ужесточающие наказание за доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство – до шести лет лишения свободы. В том числе статью 110 УК РФ предлагается дополнить частью второй, предусматривающей повышенную ответственность за данные деяния, совершенные в отношении несовершеннолетнего или лица заведомо находящегося в беспомощном состоянии, в отношении беременной женщины, в отношении двух или более лиц, а также совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в публичном выступлении СМИ или интернете. В таком случае максимальное наказание может составить до восьми лет лишения свободы.