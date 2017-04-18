Москалькова заявила о 35 необоснованных взысканиях после митинга в Москве

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Прокуратура установила 35 случаев необоснованных административных взысканий по итогам несанкционированного митинга в Москве в конце марта, все нарушения уже устранены, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ряд акций прошел 26 марта в нескольких городах России, некоторые из них не были согласованы с местными властями. Несанкционированная акция состоялась 26 марта и в центре Москвы. На Тверской улице и прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. В МВД сообщили о задержании около 500 человек. Через некоторое время большинство задержанных отпустили. При этом сообщалось, что в ходе акции один полицейский получил черепно-мозговую травму.

"Ко мне не поступало обращений от самих граждан, задержанных на этом митинге. Но ко мне обращались правозащитные организации, в частности, организация "За права человека" с просьбой проверить. Я сделала запросы в прокуратуру, мэрию, другие органы. Ни одного случая причинения телесных повреждений не было, тем не менее, прокуратурой установлено 35 случаев применения административного взыскания, несоответствующего законодательству, без достаточных оснований к тому, и были выправлены эти ситуации", — сказала Москалькова журналистам после заседания Экспертного совета при омбудсмене.

Она подчеркнула, что, по ее мнению, необходимо с большим уважением подходить к работе правоохранительных органов во время несанкционированных митингов.

"То, что 26 марта не было телесных повреждений, это значит, что этика профессиональных действий растет. С другой стороны, возникает вопрос, а как получилось, что на этот митинг пришли люди, вооруженные средствами нанесения ударов и причинили физический вред (правоохранителям)", — сказала она.