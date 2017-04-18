Новые учебники по астрономии поступят в продажу в 2017 году

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Новые учебники по астрономии уже разработаны и поступят в продажу в РФ до начала нового учебного года, сообщила журналистам вице-президент по издательской деятельности холдинга "Просвещение" Виктория Копылова.

Возвращение астрономии в школы — одно из первых значимых решений Ольги Васильевой на посту главы Минобрнауки. О необходимости возвращения предмета в школьную программу она заявила 21 сентября 2016 года, выступая на пресс-конференции. Позже Васильева отметила, что астрономию планируется ввести в следующем учебному году.

Как пояснила Копылова, в настоящее время в издательстве есть два учебника, один из которых "классический", более привычный для старшего поколения, а второй — новый, созданный по новым подходам.

"Мы сделали с реальным профессором, доктором наук, астрономом, человеком совершенно влюбленным в свою профессию (Виктором) Чаругиным совершенно новый учебник. Он сделан по новым подходам, в новом формате. Он больше показывает астрономию не как науку о звездах, мы его сделали как то, что может заинтересовать современного школьника: какие исследования делают астрономические, как влияют звезды на нашу жизнь. Этот учебник поможет как раз показать учащимся, что звезды — это интересно", — сказала Копылова.

По ее словам, заказы на новый учебник уже поступают в издательство, причем в довольно внушительных объемах для нового пособия. Однако, коммерческий директор холдинга Михаил Кожевников отметил, что заказы будут поступать до конца июля, соответственно и итоги по их объемам будут подведены позже.

"Согласно приказу министерства, это должно вводиться с 1 сентября 2017 года", — добавила она.

Кроме того, по словам Копыловой, специалистами издательства "Просвещение" также подготовлены дистанционные курсы для учителей, которые помогут учителям, особенно тем, кто раньше не преподавал астрономию.