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Общество

Новые учебники по астрономии поступят в продажу в 2017 году

14:4318.04.2017
(обновлено: 14:50 18.04.2017)
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Ребенок с книгами. Архивное фото
© Fotolia/ Picture-Factory

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Новые учебники по астрономии уже разработаны и поступят в продажу в РФ до начала нового учебного года, сообщила журналистам вице-президент по издательской деятельности холдинга "Просвещение" Виктория Копылова.

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© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Возвращение астрономии в школы — одно из первых значимых решений Ольги Васильевой на посту главы Минобрнауки. О необходимости возвращения предмета в школьную программу она заявила 21 сентября 2016 года, выступая на пресс-конференции. Позже Васильева отметила, что астрономию планируется ввести в следующем учебному году.

Как пояснила Копылова, в настоящее время в издательстве есть два учебника, один из которых "классический", более привычный для старшего поколения, а второй — новый, созданный по новым подходам.

"Мы сделали с реальным профессором, доктором наук, астрономом, человеком совершенно влюбленным в свою профессию (Виктором) Чаругиным совершенно новый учебник. Он сделан по новым подходам, в новом формате. Он больше показывает астрономию не как науку о звездах, мы его сделали как то, что может заинтересовать современного школьника: какие исследования делают астрономические, как влияют звезды на нашу жизнь. Этот учебник поможет как раз показать учащимся, что звезды — это интересно", — сказала Копылова.

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© Иллюстрация РИА Новости
Астрономы обнаружили "реки льда" на поверхности Цереры
По ее словам, заказы на новый учебник уже поступают в издательство, причем в довольно внушительных объемах для нового пособия. Однако, коммерческий директор холдинга Михаил Кожевников отметил, что заказы будут поступать до конца июля, соответственно и итоги по их объемам будут подведены позже.

"Согласно приказу министерства, это должно вводиться с 1 сентября 2017 года", — добавила она.

Кроме того, по словам Копыловой, специалистами издательства "Просвещение" также подготовлены дистанционные курсы для учителей, которые помогут учителям, особенно тем, кто раньше не преподавал астрономию.

Космические новости в фотографиях, март 2017 года
Туманность Ориона
© Фото: NASA, ESA, Hubble, HLA; Jesús M.Vargas & Maritxu Poyal
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила самые детальные фотографии туманности Ориона, в которой рождаются крупнейшие звезды Млечного Пути.
Астронавт NASA Шейн Кимбро, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт ЕSА Тома Песке
© Фото: ESA/NASA
Астронавты МКС Кимроу и Песке завершили работы по техническому обслуживанию Международной космической станции в ходе планового выхода в открытый космос. В центе снимка - космонавт Роскосмоса Олег Новицкий.
Гершель - кратер на Мимасе, спутнике Сатурна
© NASA/ JPL-Caltech/Space Science Institute
Космический зонд "Кассини" сфотографировал гигантский кратер Гершель, которые составляет почти треть диаметра спутника Сатурна Мимаса. Из-за кратера Мимас на некоторых снимках напоминает боевую космическую станцию "Звезда смерти" из саги "Звездные войны".
Капсулы кораблей Союз, пристыкованные к МКС
© Flickr/ NASA
Капсулы кораблей "Союз" и "Прогресс", пристыкованные к МКС. Фотография сделана экипажем МКС во время подготовки к выходу в открытый космос.
Кратер Ворчестера, где ученые нашли следы великого потопа Марса
© Фото: ESA/DLR/FU Berlin
Зонд "Марс-Экспресс" получил фотографии следов мощнейшего потопа на поверхности Марса, который оставил за собой канал длиной в примерно 3 тысячи километров и шириной в несколько десятков километров.
Спиральная галактика NGC 1448
© Фото: ESA/Hubble & NASA
Орбитальная обсерватория "Хаббл" при помощи широкоугольной камеры WFC3 получила детальные фотографии спиральной галактики NGC 1448, которая находится на расстоянии 50 миллионов световых лет от Земли в созвездии Часы.
Космический грузовик Dragon. 19 марта 2017
© Фото: Twitter/Thomas Pesquet
Американский космический грузовик Dragon покинул МКС и начал возвращение на Землю.
Астронавт НАСА Пегги Уитсон во время выхода в открытый космос. 29 марта 2017
© NASA
Астронавты НАСА Пегги Уитсон и Шейн Кимброу провели работы на внешней поверхности Международной космической станции. Борт-инженер Уитсон и командир экипажа Кимброу работали в открытом космосе 7 часов 4 минуты.
Остаток сверхновой N103B
© Фото: ESA/Hubble & NASA
Телескоп "Хаббл" заснял остаток сверхновой звезды N103B. Он расположен в 160 тысячах световых лет от Земли в соседней галактике Большое Магелланово Облако.
В рамках эксперимента Ураган с борта МКС ведется активное наблюдение за ледниками Патагонии
© Фото: Роскосмос/Сергей Рыжиков
В рамках эксперимента "Ураган" с борта Международной космической станции ведется активное наблюдение за ледниками Патагонии.
Снимок галактики UGC 12591 сделанный космическим телескопом Хаббл
© Фото: ESA/Hubble & NASA
Космический телескоп "Хаббл" сделал снимок галактики UGC 12591. Она находится на расстоянии в 400 миллионов световых лет от нас в самой западной части сверхскопления Персея-Рыб - цепи скоплений галактик, растянувшейся на сотни миллионов световых лет.
Современная галактика с темной материей и древняя галактика без темной материи
© Фото: ESO/L. Calçada
Благодаря наблюдениям за распределением темной материи по ближайшим и далеким от нас уголкам мироздания ученые предположили, что темная материя почти отсутствовала в первых галактиках Вселенной, возникших после Большого Взрыва, или же она вела себя не так, как в их современных "сестрах". На фото изображены современная галактика с темной материей и древняя галактика без темной материи.
Турбулентная область к западу от Большого красного пятна на Юпитере, снятая зондом Juno
© NASA/ JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Sergey Dushkin
Космическому зонду Juno удалось сделать сверхчеткий снимок турбулентной области к западу от Большого красного пятна на Южном экваториальном поясе Юпитера.
Звезда Westerlund 1-26, самая большая звезда Млечного Пути
© Фото: ESA/Hubble & NASA
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии звезды Westerlund 1-26, самой большой звезды Млечного Пути, которая находится в созвездии Жертвенника и занимает чуть больше места, чем Солнечная система до орбиты Юпитера.
Минималистическое снежное искусство в России снятое астронавтом ESA Тома Песке
© Фото: Thomas Pesquet
Французский астронавт Тома Песке, находящийся на Международной космической станции, опубликовал фотографию странных изломанных линий, расположенных в степях на территории России. "Минималистское снежное искусство в России". Я не могу объяснить эти линии, растянувшиеся на несколько километров", написал Песке.
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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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nikita0943
Давно пора...Не плохо бы ещё и черчение вернуть.
15:12
18.04.2017
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