Новые учебники по астрономии поступят в продажу в 2017 году

14:4318.04.2017
(обновлено: 14:50 18.04.2017)
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Новые учебники по астрономии уже разработаны и поступят в продажу в РФ до начала нового учебного года, сообщила журналистам вице-президент по издательской деятельности холдинга "Просвещение" Виктория Копылова.
Возвращение астрономии в школы — одно из первых значимых решений Ольги Васильевой на посту главы Минобрнауки. О необходимости возвращения предмета в школьную программу она заявила 21 сентября 2016 года, выступая на пресс-конференции. Позже Васильева отметила, что астрономию планируется ввести в следующем учебному году.
Как пояснила Копылова, в настоящее время в издательстве есть два учебника, один из которых "классический", более привычный для старшего поколения, а второй — новый, созданный по новым подходам.
"Мы сделали с реальным профессором, доктором наук, астрономом, человеком совершенно влюбленным в свою профессию (Виктором) Чаругиным совершенно новый учебник. Он сделан по новым подходам, в новом формате. Он больше показывает астрономию не как науку о звездах, мы его сделали как то, что может заинтересовать современного школьника: какие исследования делают астрономические, как влияют звезды на нашу жизнь. Этот учебник поможет как раз показать учащимся, что звезды — это интересно", — сказала Копылова.
По ее словам, заказы на новый учебник уже поступают в издательство, причем в довольно внушительных объемах для нового пособия. Однако, коммерческий директор холдинга Михаил Кожевников отметил, что заказы будут поступать до конца июля, соответственно и итоги по их объемам будут подведены позже.
"Согласно приказу министерства, это должно вводиться с 1 сентября 2017 года", — добавила она.
Кроме того, по словам Копыловой, специалистами издательства "Просвещение" также подготовлены дистанционные курсы для учителей, которые помогут учителям, особенно тем, кто раньше не преподавал астрономию.
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