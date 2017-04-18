Чайка предложил не наказывать организации, признавшиеся в коррупции

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор Юрий Чайка предложил освобождать юридических лиц от наказания, если они сами будут сообщать правоохранителям о том, что давали взятки, сообщил журналистам замначальника управления Генпрокуратуры Валерий Волков.

По его словам, сейчас организация, в интересах которой давалась взятка, подлежит административной ответственности, даже если ее работник, давший взятку чиновнику, освобожден от наказания.

"С учетом масштабных санкций, предусмотренных за акты коррупции юрлиц, они стимула к позитивному социальному поведению не имеют", — отметил Волков. По его словам, предложение генпрокурора поддержали на Совете при президенте по противодействию коррупции, и сейчас очень активно ведется работа по соответствующему изменению законодательства.

Этот механизм будет аналогичен ситуации с организациями, которые не платят налоги, пояснил Волков. Ранее главы МВД, СК и ФСБ поддержали предложение генпрокурора и утвердили совместный четырехсторонний приказ, определяющий взаимодействие в этой сфере, добавил он.

Всего, по словам Волкова, в 2016 сумма штрафов организаций за коррупционные нарушения превысила 650 миллионов рублей. При этом он уточнил, что есть еще одна проблема – юрлица в преддверии штрафов начинают вывод объектов и реорганизацию, чтобы избежать взыскания.

"На этом же совете также по идее генерального прокурора принято решение о разработке нового института обеспечения производства по административному правонарушению и введение возможности ареста имущества юрлица для обеспечения взыскания. Мы вместе с Верховным судом, администрацией президента надеемся в ближайшее время эту работу завершить", — заключил Волков.