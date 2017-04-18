Чайка предложил не наказывать организации, признавшиеся в коррупции

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор Юрий Чайка предложил освобождать юридических лиц от наказания, если они сами будут сообщать правоохранителям о том, что давали взятки, сообщил журналистам замначальника управления Генпрокуратуры Валерий Волков.
"С учетом масштабных санкций, предусмотренных за акты коррупции юрлиц, они стимула к позитивному социальному поведению не имеют", — отметил Волков. По его словам, предложение генпрокурора поддержали на Совете при президенте по противодействию коррупции, и сейчас очень активно ведется работа по соответствующему изменению законодательства.
Этот механизм будет аналогичен ситуации с организациями, которые не платят налоги, пояснил Волков. Ранее главы МВД, СК и ФСБ поддержали предложение генпрокурора и утвердили совместный четырехсторонний приказ, определяющий взаимодействие в этой сфере, добавил он.
"На этом же совете также по идее генерального прокурора принято решение о разработке нового института обеспечения производства по административному правонарушению и введение возможности ареста имущества юрлица для обеспечения взыскания. Мы вместе с Верховным судом, администрацией президента надеемся в ближайшее время эту работу завершить", — заключил Волков.