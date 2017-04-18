В Москве врачи скорой помощи получат доступ к электронным медкартам

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Врачи скорой помощи в Москве к концу апреля получат доступ к электронным медицинским картам пациентов и при выезде смогут оперативно ознакомиться с необходимыми данными о больных, сообщил во вторник заместитель генерального директора ГКУ "Информационно-аналитический центр в сфере здравоохранения", руководитель проекта Евгений Комаренко.

По его словам, каждый второй москвич имеет собственную электронную медицинскую карту. Проект проходил в пилотном режиме в декабре 2016 года и на сегодняшний день подключена уже половина жителей Москвы, а до конца апреля планируется подключить оставшуюся часть москвичей.

"Мы заканчиваемой интеграцию со скорой помощью, тем самым мы связываем скорую помощь с электронной картой: бригада выезжает на вызов, мы точно знаем, к кому она едет, какими болезнями этот человек болел, какие таблетки или лекарства принимает пациент, возможно есть какие-то непереносимости или аллергии", — сказал Комаренко на пресс-конференции об итогах реализации Государственной программы "Информационный город".

По его словам, также со следующего учебного года в столице объединят ЕМИАС с электронным дневником ученика, где для родителей будет собрана вся необходимая информация о ребенке. Так, например, в электронном дневнике можно будет оформить для детей медицинскую справку, и родителям не придется тратить время на поездку в поликлинику.