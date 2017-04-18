В Москве врачи скорой помощи получат доступ к электронным медкартам

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Врачи скорой помощи в Москве к концу апреля получат доступ к электронным медицинским картам пациентов и при выезде смогут оперативно ознакомиться с необходимыми данными о больных, сообщил во вторник заместитель генерального директора ГКУ "Информационно-аналитический центр в сфере здравоохранения", руководитель проекта Евгений Комаренко.
"Мы заканчиваемой интеграцию со скорой помощью, тем самым мы связываем скорую помощь с электронной картой: бригада выезжает на вызов, мы точно знаем, к кому она едет, какими болезнями этот человек болел, какие таблетки или лекарства принимает пациент, возможно есть какие-то непереносимости или аллергии", — сказал Комаренко на пресс-конференции об итогах реализации Государственной программы "Информационный город".
По его словам, также со следующего учебного года в столице объединят ЕМИАС с электронным дневником ученика, где для родителей будет собрана вся необходимая информация о ребенке. Так, например, в электронном дневнике можно будет оформить для детей медицинскую справку, и родителям не придется тратить время на поездку в поликлинику.