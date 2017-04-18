Госдума рассмотрит законопроект о пятиэтажках в Москве 20 апреля

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о пятиэтажках в Москве 20 апреля, заявил РИА Новости зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

"Совет Думы утвердил рассмотрение законопроекта про пятиэтажки на 20 апреля", — сказал он.

О крупномасштабной программе сноса столичных пятиэтажек мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в феврале на встрече с президентом России Владимиром Путиным. В программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек. Планируется, что первые предварительные списки домов, попадающих в программу реновации, могут появиться к 1 мая.

Законопроект, регулирующий вопросы по порядку сноса ветхих пятиэтажек и переселению москвичей в новые жилые дома, внесен в Госдуму 10 марта. Проект предполагает поправки в закон "О статусе столицы Российской Федерации" и ряд других норм в части установления особенностей реновации жилищного фонда Москвы.

Ранее комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления одобрил законопроект, регулирующий вопросы по порядку сноса ветхих пятиэтажек и переселению москвичей в новые дома, высказав ряд замечаний.

По словам Собянина, при реализации программы права никого из москвичей не будут ущемлены, а полученные ими квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Власти также выразили готовность разработать программы в форме рассрочки либо льготной ипотеки для тех, кто хотел бы расширить свою жилплощадь при переезде.