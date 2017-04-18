Греф раскритиковал трудовые книжки

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Трудовые книжки в России в их нынешнем виде неудобны работодателям, самим гражданам и Пенсионному фонду, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Всероссийской конференции "Онлайн кассы — новые возможности роста".
"Мы живём в условиях этого хаотического совершенно законодательства, которое было написано в двадцатых годах прошлого века. И это неудобно работодателям, мы несём гигантские расходы. Это неудобно и людям, которые должны носится с этой самой трудовой книжкой, не дай бог ее потеряли. Это неудобно Пенсионному фонду, который это все вручную должен заносить и рассчитывать", — отметил глава Сбербанка.