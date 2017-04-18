Коррупцию на дорогах провоцируют сами водители, заявили в Генпрокуратуре

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Коррупции на автодорогах в России способствуют сами водители, предлагающие взятки гаишникам, заявил во вторник замначальника профильного управления Генпрокуратуры РФ Аслан Юсуфов.

"Почему до сих пор эта сфера считается проблематичной? Мы взяли из некоторых уголовных дел материалы средств видеофиксации… Удивительно, но не гаишники провоцируют граждан… Человек садится в машину к гаишнику и начинает сам предлагать взятку, несмотря на то, что тот предупреждает и довольно вежливо, что аппаратура записывает", — рассказал прокурор на семинаре-совещании на тему борьбы с коррупцией.

Юсуфов выразил удивление этой ситуацией: "И зачем это нужно? Это уголовное преступление! Тем не менее, человек предпочитает предложить деньги".

В связи с этим он предложил "менять такое правосознание" и "находить механизм воздействия на самом раннем этапе".