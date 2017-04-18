Проект ВС: человек, случайно провезший контрабанду, не подлежит наказанию

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Человека, который случайно провез контрабанду через границу, нельзя привлекать к уголовной ответственности, а получателя контрабанды по почте — можно, говорится в проекте постановления пленума Верховного суда РФ, которое обсуждается во вторник.

"Если лицо, посредством которого товар или иной предмет контрабанды был перемещен через таможенную границу или государственную границу, не осознавало незаконности такого перемещения, оно не подлежит уголовной ответственности за контрабанду", — отмечается в проекте постановления.

В то же время человека, получившего контрабанду по почте, судить можно, считают в ВС. "Получатель международного почтового отправления, содержащего предметы контрабанды, если он, в частности, приискал, осуществил заказ, оплатил, предоставил свои персональные данные, адрес, предусмотрел способы получения и (или) сокрытия заказанного товара, подлежит ответственности… как исполнитель контрабанды", — полагают в Верховном суде.

ВС РФ напоминает, что предметы контрабанды подлежат изъятию в пользу государства или возвращаются законному владельцу. Помимо этого, у контрабандистов необходимо забирать и транспорт со специальными тайниками.

"Если принадлежащее виновному транспортное средство было оборудовано специальными хранилищами для сокрытия товаров или иных предметов при перемещении их через таможенную границу или государственную границу (тайниками, изготовленными в целях сокрытия товаров, а также оборудованными и приспособленными на транспортных средствах в этих же целях конструктивными емкостями и предметами, предварительно подвергшимися разборке и монтажу), то оно рассматривается в качестве орудия преступления и подлежит конфискации", — разъясняется в проекте постановления.