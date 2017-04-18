Москалькова призвала геев в Чечне не бояться обращаться к правоохранителям

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Представители правоохранительных органов сообщили, что не получали ни обращений о пропаже людей, описанных в материале "Новой газеты", ни каких-либо заявлений о возможном преследовании геев в Чечне, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости. На сайте газеты позже было опубликовано заявление, в котором рассказывалось об угрозах в адрес редакции.

"Я получила все ответы на мои запросы – из Генеральной прокуратуры, из Следственного комитета РФ, от Министерства внутренних дел и прокуратуры республики (Чечня). Они сообщили, что случаев пропажи людей, обращений к ним по этому поводу не было", — сказала Москалькова журналистам во вторник.

Омбудсмен добавила, что дальнейшая проверка сообщений СМИ осложняется тем, что ей не известны конкретные имена пострадавших.

"Я попросила корреспондента, который работает в "Новой газете", передать мне такие данные. Такое обещание было высказано, но на сегодняшний день у меня пока этих данных нет", — пояснила уполномоченный.

Москалькова также сообщила, что по ее просьбе член Совета при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека Хеда Саратова, а также уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев провели проверку места, где – согласно публикациям – находится тайная тюрьма, и "не нашли подтверждения той информации, которая описана в "Новой газете".

Омбудсмен напомнила, что по закону о госзащите потерпевших свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства каждый, кто стал жертвой или очевидцем преступления, имеет право на госзащиту, которая предусматривает 9 мер, включая личную охрану, смену документов, даже пластическую операцию.

"При наличии таких гарантий я призываю к тому, чтобы, если совершено тяжкое преступление или насилие, люди не боялись обращаться в правоохранительные органы и, конечно, к уполномоченному по правам человека. В противном случае ситуация становится достаточно сложной и для проверки, и для выводов", — заключила она.

Ранее главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке с требованием обязать Следственный комитет России провести проверку по фактам, изложенным в сообщении издания о массовых задержаниях в Чечне жителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявлял, что не нашел даже косвенных подтверждений материалов статьи о преследовании гомосексуалистов в республике. В заявлении СПЧ подчеркивается, что в Чечне высоко ценят человеческую жизнь "вне зависимости от расовых, национальных, религиозных и иных особенностей личности".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обещала проверить изложенную "Новой" информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что органы внутренних дел также проверят эти сведения.