Росмолодежь не будет проводить в 2017 году форум "Итуруп"

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) в текущем году не будет проводить Всероссийский молодежный образовательный форум "Итуруп" на одноименном острове Курильской гряды, но в будущем вернется к практике проведения федерального дальневосточного форума, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Росмолодежи Александр Бугаев.

Форум "Итуруп" впервые прошел в 2015 году с 12 по 24 августа

"Если говорить о форуме "Итуруп", то, безусловно, необходимость проведения крупного федерального молодежного форума на Дальнем Востоке есть. "Итуруп" в течение двух лет очень хорошо показал себя с точки зрения профессиональной молодежной повестки. Но есть вещи, которые от нас не зависят. Это вещи, связанные с технической организацией мероприятия. В этом году мы, к сожалению, не сможем провести это мероприятие на острове Итуруп как раз по этим причинам", — сказал Бугаев.

Он пояснил, что организация доставки и перелета "большого количества молодежи на форум "Итуруп" — это серьезное логистическое мероприятие". "Лучше если мы его оптимизируем и соберем больше молодежи в другом месте Дальнего Востока, кратно увеличив количество участников — не несколько сотен, а под тысячу или больше", — добавил глава Росмолодежи.

В то же время, отметил Бугаев, Росмолодежь вернется к практике проведения крупного федерального дальневосточного форума, вопрос только в форме его проведения. "Будет ли он на острове Итуруп, или мы его прикрепим по срокам к большому Дальневосточному экономическому форуму, проходящему ежегодно во Владивостоке, то есть проведем его как одну из площадок большого форума — как это было с арктическим форумом", — сказал он.

Пока же, добавил Бугаев, Росмолодежь сосредоточится на организации окружного форума "Амур" в Хабаровском крае. "Все силы мы приложим именно на поддержку этого мероприятия", — заключил собеседник агентства.

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