Правительство поддержало законопроект о сносе пятиэтажек в Москве

МОСКВА, 18 апр — РИА Недвижимость. Правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект о реновации жилищного фонда Москвы, сообщили РИА Недвижимость в Минстрое.

"Правительством Российской Федерации законопроект поддержан", — сказали в ведомстве.

При этом в отзыве говорится о необходимости доработать законопроект. В частности, в нем предлагается уточнить понятие "реновация" и прописать возможность определения властями Москвы случаев, когда необходимо учитывать мнение населения о сносе многоквартирных домов, рассказали в Минстрое. Кроме того, в отзыве говорится о необходимости учесть вопросы переселения жителей квартир, находящихся в залоге по ипотеке, и сроков прекращения права собственности на помещения в сносимых домах и возникновения права собственности на предоставляемое взамен жилье, отметили в ведомстве.

Также в правительстве считают необходимым установить особенности техрегулирования и санитарно-эпидемиологического нормирования, выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию инженерной инфраструктуры, сообщили в Минстрое.

"Позиция правительства по этим вопросам будет представлена к концу апреля 2017 года к рассмотрению законопроекта во втором чтении", — отметили в ведомстве.

О крупномасштабной программе сноса столичных пятиэтажек мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в феврале на встрече с президентом России Владимиром Путиным. В программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек. Планируется, что первые предварительные списки домов, попадающих в программу реновации, могут появиться к 1 мая.

Законопроект, регулирующий вопросы по порядку сноса ветхих пятиэтажек и переселению москвичей в новые жилые дома, внесен в Госдуму 10 марта. Проект предполагает поправки в закон "О статусе столицы Российской Федерации" и ряд других норм в части установления особенностей реновации жилищного фонда Москвы.