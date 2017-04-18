Правительство поддержало законопроект о сносе пятиэтажек в Москве

МОСКВА, 18 апр — РИА Недвижимость. Правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект о реновации жилищного фонда Москвы, сообщили РИА Недвижимость в Минстрое.
При этом в отзыве говорится о необходимости доработать законопроект. В частности, в нем предлагается уточнить понятие "реновация" и прописать возможность определения властями Москвы случаев, когда необходимо учитывать мнение населения о сносе многоквартирных домов, рассказали в Минстрое. Кроме того, в отзыве говорится о необходимости учесть вопросы переселения жителей квартир, находящихся в залоге по ипотеке, и сроков прекращения права собственности на помещения в сносимых домах и возникновения права собственности на предоставляемое взамен жилье, отметили в ведомстве.
"Позиция правительства по этим вопросам будет представлена к концу апреля 2017 года к рассмотрению законопроекта во втором чтении", — отметили в ведомстве.
Законопроект, регулирующий вопросы по порядку сноса ветхих пятиэтажек и переселению москвичей в новые жилые дома, внесен в Госдуму 10 марта. Проект предполагает поправки в закон "О статусе столицы Российской Федерации" и ряд других норм в части установления особенностей реновации жилищного фонда Москвы.