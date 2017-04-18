Эксперт: объединение систем "Платон" и ГЛОНАСС сэкономит бюджетные средства

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин в ближайшее время сменит на посту председателя совет директоров АО "ГЛОНАСС" министра транспорта Максима Соколова, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в руководстве компании и аппарате правительства.

По сведению издания, изменения в компании обусловлены необходимостью координации работ по интеграции "ЭРА-ГЛОНАСС" с системой взимания платы с грузовиков "Платон". Развитие проекта будет курировать коллегия ВПК. Об этом Рогозин докладывал Владимиру Путину в феврале этого года.

Сама идея объединения государственных систем "Платон" и ГЛОНАСС целесообразна и технически возможна, об заявил член Экспертного совета при правительстве РФ Андрей Ионин.

"Во-первых, обе эти системы являются собственностью государства. Поэтому их интеграция позволит избежать дублирования расходов и мероприятий. Во-вторых, и система "Платон", и система "ЭРА-ГЛОНАСС" построены на российском ПО и российских решениях. Это обеспечивает наш технологический суверенитет и одновременно позволяет технически осуществить эту интеграцию", — сказал Ионин.

Он также отметил, что указанные системы являются наиболее массовыми на российском автомобильном транспорте и охватывают основные сегменты этого рынка — легковой и грузовой транспорт. Стратегия развития каждой из систем предполагает создание на ее основе сервисной экосистемы в интересах автовладельцев, водителей, автопроизводителей, страховых компаний, органов надзора. "Стандартизация информации и оборудования позволит создавать единые сервисы, что объективно снизит барьеры для развития и улучшит качество самих сервисов", — пояснил Ионин.



По словам эксперта, еще одно важное преимущество интеграции систем в том, что у Платона уже есть работающая платформа федерального масштаба с понятной клиентской аудиторией и ее потребностями. "Думаю, "Платон" может стать ядром сервисной экосистемы на российском автомобильном транспорте", — заключил Ионин.

Ранее также глава Минтранса Максим Соколов кулуарах международного форума "Арктика-территория диалога" заявил журналистам, что Минтранс РФ обсуждает объединение сервисов системы взимания платежей с грузовиков массой свыше 12 тонн "Платон" и глобальной навигационной системы ГЛОНАСС.

Система "Платон" была введена в строй 15 ноября 2015 года. Деньги идут в федеральный дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 тонн.

ГЛОНАСС – российская спутниковая система навигации, предназначена для оперативного навигационно-временного обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского, воздушного и космического базирования. ГЛОНАСС – единственная система в мире, которая предоставляет доступ к гражданскому сигналу глобального позиционирования в двух частотных диапазонах L1 и L2 потребителям по всему миру на безвозмездной основе. Основой системы ГЛОНАСС являются 24 космических аппарата, которые движутся в трёх орбитальных плоскостях. Развитием проекта ГЛОНАСС занимается "Роскосмос" и министерства и ведомства РФ.