Мизулина просит проверить "антинаркотические" уроки в Архангельской области

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина направила в Генпрокуратуру РФ запрос с просьбой провести проверку в школе посёлка Урдома Архангельской области в связи с обращением родителей учеников, для которых, по словам сенатора, проводились специальные лекции об употреблении наркотиков и алкоголя.
"Я подготовила и уже направила официальный запрос на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки с просьбой провести проверку в школе поселка Урдома на предмет выявления признаков пропаганды наркотиков и алкоголя среди несовершеннолетних", — сказала Мизулина, которую цитирует ее пресс-служба.
Сенатор отметила, что, возможно, руководство школы изначально и преследовало некую благую цель, однако любая новая информация подобного рода может вызвать у детей неправильную реакцию.
"Я хочу, чтобы товарищи чиновники понимали, что дело взято на контроль", — сказала сенатор.