Мизулина просит проверить "антинаркотические" уроки в Архангельской области

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина направила в Генпрокуратуру РФ запрос с просьбой провести проверку в школе посёлка Урдома Архангельской области в связи с обращением родителей учеников, для которых, по словам сенатора, проводились специальные лекции об употреблении наркотиков и алкоголя.

По словам Мизулиной, в ее приемную поступило соответствующее обращение с жалобой на то, что в школе проводятся уроки, в ходе которых детям рассказывают о видах наркотиков.

"Я подготовила и уже направила официальный запрос на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки с просьбой провести проверку в школе поселка Урдома на предмет выявления признаков пропаганды наркотиков и алкоголя среди несовершеннолетних", — сказала Мизулина, которую цитирует ее пресс-служба.

Сенатор отметила, что, возможно, руководство школы изначально и преследовало некую благую цель, однако любая новая информация подобного рода может вызвать у детей неправильную реакцию.

"Родители обратили внимание на то, что в рабочих тетрадях их детей появилась явно не соответствующая их возрасту информация о том, какие виды наркотиков существуют, что употреблять их можно с 18 лет, не осталась без внимания и тема распития спиртных напитков. Совершенно очевидно, что дети не в состоянии критично воспринять эту новую для себя информацию, единственную реакцию, которую она может у них вызвать — это интерес и желание испытать на себе. Быть может, руководство школы изначально и преследовало некую благую цель, но вылилось это в пропаганду наркотиков и алкоголя", — заявила Мизулина.

"Я хочу, чтобы товарищи чиновники понимали, что дело взято на контроль", — сказала сенатор.