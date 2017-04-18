В Госдуме заявили о полной готовности к возвращению крымских татар в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Устранены последние препятствия для возвращения на историческую родину — в Крым, крымских татар, все еще проживающих в местах депортации, заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.
"С подписанием президентом этого закона не только устранены последние препятствия на пути возвращения незаконно депортированных народов Крыма к своим истокам, но и дана возможность соединиться тем семьям, члены которых в силу различных жизненных обстоятельств стали гражданами разных стран. Таким образом, Россия в лице нашего Президента открыла реабилитированным крымским татарам, грекам, немцам, армянам и итальянцам путь домой. Это как раз то, чего не было сделано за четверть века властями Украины", — сказал РИА Новости Бальбек.
По его словам, благодаря вниманию президента к судьбам незаконно депортированных народов Крыма, все крымские татары смогут вернуться и полноправно жить на своей исторической родине.
В годы Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма по подозрениям или обвинениям в государственной измене подверглись представители 20 национальностей. Больше всего пострадали крымские татары — с полуострова было выселено свыше 183 тысяч человек.
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