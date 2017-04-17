Росавиация проверяет отказ "Победы" перевозить мать с ребенком c ДЦП

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) проводит проверку отказа в перевозке на рейсе низкобюджетной авиакомпании "Победа" матери с ребенком, страдающим детским церебральным параличом, сообщило ведомство.

"Федеральное агентство воздушного транспорта проводит проверку беспрецедентного случая — отказа в перевозке на рейсе авиакомпании "Победа" маме с ребенком, страдающим ДЦП", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что 14 апреля мама с 2-летним ребёнком, страдающим ДЦП, прибыли на стойку регистрации авиакомпании "Победа" для оформления посадочных талонов на ночной рейс PBD 407 Внуково (Москва) — Кольцово (Екатеринбург), который должен был вылететь 15 апреля в 00:50 по московскому времени.

Во избежание недоразумений, сообщает Росавиация, пассажирка заблаговременно проинформировала "Победу" о перевозке страдающего серьезным недугом ребенка, а также своевременно приехала на регистрацию. "Однако сотрудник авиакомпании "Победа" – супервайзер группы по организации пассажирских перевозок — отказал маме с ребенком в регистрации на рейс, мотивируя свои действия якобы произошедшим "сбоем в программе по списку пассажиров", — информирует ведомство.

В качестве "альтернативы" представитель "Победы" предложил им вылететь рейсом другой авиакомпании из Шереметьево утром того же дня, говорится в сообщении.

"С привлечением контрольно-надзорных органов Росавиация осуществит проверку причин и обстоятельств этого безобразного случая, являющегося беспрецедентным на фоне тех усилий, которые предпринимаются общественными организациями, правительством Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти по созданию безбарьерной, максимально комфортной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями", — подчеркивает ведомство.