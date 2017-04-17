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Общество

"Колдунов на шаверму": законодатели о новых методах светской инквизиции

19:4617.04.2017
(обновлено: 19:51 17.04.2017)
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Гадальный салон Веди. Гадалка Надежда К.
© РИА Новости. Олег Ласточкин
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Лариса Жукова. Почти три миллиона рублей пенсионерка на Камчатке потратила на экстрасенса из Смоленской области. Маг обещал дистанционно вылечить от бесплодия ее дочерей, но чуда не произошло. Тем временем петербургские законотворцы начали новый виток борьбы с магами и колдунами. О том, почему сделать этого пока не удалось, — в материале РИА Новости.

Финансовые жертвы на магический алтарь

69-летняя жительница Камчатки на протяжении месяца переводила деньги смоленскому магу за сверхъестественные услуги: лечение двух дочерей от бесплодия. На имя 38-летнего колдуна она отправила 2,7 миллиона рублей – как накопленные, так и занятые в долг средства.

Деньги. архивное фото
© Fotolia/ daksel
На Камчатке пенсионерка заплатила "экстрасенсу" почти три миллиона рублей

О "целителе" женщина узнала по телевизору в бегущей рекламной строке, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы краевого управления МВД Алла Иванова. Если уголовное дело заведут, колдуну будет грозить до пяти лет лишения свободы по статье 159 УК РФ "Мошенничество с причинением значительного ущерба".

Месяцем ранее аналогичная ситуация произошла на Кузбассе: под предлогом снятия смертельной порчи ворожея получила 700 тысяч рублей от жительницы города Белово и ее супруга, который полностью поддержал стремление жены "спастись". При этом были потрачены деньги, снятые со сберегательного вклада пожилой матери беловчанки.

Согласно данным ВЦИОМ, больше трети россиян (36%) верит в способность отдельных людей наводить и снимать порчу – 27% уверены, что сталкивались с этим лично. Почти все из них признались, что обращаются к колдунам от отчаяния.

Рынок магических услуг в России составляет миллиарды рублей, рассказал РИА Новости Александр Панчин, старший научный сотрудник ИППИ РАН и член экспертного совета Премии имени Гарри Гудини, которая сулит денежный приз в 1 миллион рублей любому, кто докажет паранормальные способности. С 2015 года заявки подали почти сто экстрасенсов, однако еще ни один не сумел пройти специальный эксперимент.

© РИА Новости. Олег Ласточкин
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Гадальный салон "Веди". Гадалка Надежда К.

Резервации для магов

В феврале депутат законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров внес на рассмотрение законопроект о легализации экстрасенсов – права заниматься "оккультно-магической деятельностью в оздоровительных целях". Документ предполагает создание особого реестра колдунов, которые имеют сертификат на применение сверхъестественных сил.

Лицензирование, по мнению автора инициативы, привлечет деньги в бюджет от налогов индивидуальных предпринимателей, даст гарантию качества услуг для их клиентов и восполнит пробел в правовом поле.

"Суть в том, что с одной стороны, Росстат экстрасенсорную деятельность признал: в кодах экономической деятельности прописаны медиумы и астрологи, — рассказал РИА Новости Владимир Петров. — С другой, лицензий для них нет, а значит, они могут давать рекламу без дополнительных документов. Тогда как народные целители лицензируются Минздравом, их деятельность прописана в законе об охране граждан, и рекламу без сертификата они дать не могут".

По его словам, выдача лицензии не означает, что мошенники будут признаны государством:

"Насколько мне известно, подобные сертификаты выдаются неохотно. В Петербурге за последние годы не выдано ни одного".

Депутат признается: критерии сверхъестественного ввести невозможно. Поэтому одним из вариантов может стать разрешение на магию "по территориальному признаку".

"В этом смысле интересен опыт Америки: там магам и колдунам разрешили вести оккультную деятельность только в цирках, на фестивалях, ярмарках и карнавалах. Это юридически-юмористический путь: поскольку классифицировать недоказанное невозможно, под это отвели отдельный балаган. В Луизиане таким же образом можно заниматься магией вуду на определенных улицах. У нас есть аналогичный опыт с игорными зонами, таким же образом мы можем магов и колдунов в какие-то "резервации" отправить".

© REUTERS/ Vincent West
Карнавал в деревнях Зубиета и Итурен в Испании

Ведьмы-психологи и 100 гектаров для матушки

Инициативу Владимир Петров обсудил с неожиданными экспертами: священником Всеволодом Чаплиным и участницей "Битвы экстрасенсов", "генетической ведьмой" Аленой Орловой. По его словам, специалисты в области религии и сверхъестественного поддержали законопроект.

Депутат отметил, что колдунья Орлова, на самом деле, психолог, а легенду о своем магическом даре использует, чтобы "говорить на одном языке с запутавшимися людьми": "Она объясняла мне, что ее яркая внешность – черные волосы, длинные серебряные ногти – это часть образа. Это как во ФСИН: они знают тюремную субкультуру и умеют общаться с арестантами на их жаргоне".

Ведьмы-психологи в России не редкость. Психологическое образование, например, у одной из скандальных участниц "Битвы экстрасенсов" Иоланты Вороновой. "В миру" она работает госслужащей, а в свободное от работы время помогает людям вернуть супругов в семью или найти пропавших родственников, рассказывала она РИА Новости, когда вместе с индийским астрологом Пунитой Нахата боролась за закрытие программы "Битва экстрасенсов",

Петров также посетовал на то, что в Петербурге и области популярны выступления участников этой передачи, которые по заполняемости залов могут соперничать с командами КВН. Но последней каплей, по словам депутата,  стал "дикий пример", когда "последователи секты матушки Анастасии, "умеющей" левитировать и общаться с животными, попросили 100 гектаров земли в Гатчине, чтобы сделать автономный субъект Российской Федерации".

© REUTERS/ Mike Blake
Радиоуправляемая модель ведьмы в небе над Энсинитас, США

Лобби магов и астрологов

Законопроект Петрова "слишком дипломатичен", в свою очередь заявил РИА Новости депутат Виталий Милонов, уполномоченный представлять инициативу в Госдуме: "Честно говоря, в таком виде его не пропустят. Там допускается, что есть те, кто обладает паранормальными способностями, и нет четкого механизма идентификации, жулики они или нет. Минздрав же не сможет написать заключение, что они гарантируют распознавание настоящих магов".

По его словам, экстрасенсам пора легализоваться, но другим способом:

"Легальное поле должно называться "статья УК "Экстрасенсорика": от двух лет лишения свободы".

"Либо нужно четко прописать, что экстрасенсорика является видом мошенничества, и дополнить статью 159 УК. Также надо дополнить статью об оставлении человека в опасности, когда колдун начинает "лечить" серьезное заболевание. Тут еще может быть и статья 110 – доведение до самоубийства. "Встать, суд идет", и все, лиса Алиса, кот Базилио", – продолжил Милонов. По его словам, за запрет оккультных услуг законодатели методично борются еще с 1995 года. Однако до сих пор ни один законопроект не прошел чтения.

В 2014 году Госдума в очередной раз отклонила инициативу справедливоросса Илья Пономарев регулировать "оккультно-мистические услуги в сфере здравоохранения". В частности, депутат предлагал запретить колдунам лечить пациентов, страдающих онкологическими и инфекционными заболеваниями. Но парламентарии заявили, что идея лицензий противоречит закону "О свободе совести и религиозных объединениях".

"Есть конспирологическая версия о том, что множество людей у горнила власти находится в контакте с магами и астрологами, и, возможно, существует некое лобби", – говорит депутат законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров. Эту идею полностью разделяет депутат Госдумы Виталий Милонов: "Правильные инициативы никто не поддержал, потому что кто-то пользуется услугами экстрасенсов, кто-то ходит к проституткам, кто-то, извините меня, нюхает кокаин. Понимая, что их это коснется, делают все возможное, чтобы эти процессы остановить".

Предсказательница будущего. Архивное фото
© Fotolia/ WavebreakmediaMicro
Индийский астролог объявил войну российским экстрасенсам

По словам Милонова, маги, знакомые с влиятельными людьми, могут представлять опасность для всей страны: "Экстрасенсы и государствами управляли – вспомните прецеденты, когда они становились советниками, и принимались жуткие решения. Государственные люди в психологическом смысле становились рабами колдунов. Госслужащий не имеет права обращаться к экстрасенсам – ФСБ должно выявить всех, кто пользуется магическими услугами, и лишить их мандата".

Единственным выходом, по мнению парламентария, станет реорганизация законодательных органов власти:

"Надо дать возможность чистому Володинскому ветру "пройтись" по законодательству и очистить своим потоком все органы власти от людей, которые принимают законы не только, как говорит совесть, но и как говорит их кокаиновая зависимость или экстрасенс. Исполнительная власть должна тоже подхватить это яркое серебряное журчание нового ручейка".

Но самым первым шагом должен стать запрет программ о паранормальных способностях, уверен депутат: "Вместо передач, которые подогревают в обществе интерес к шарлатанам, должен идти "Человек и закон" с предупреждением: "Как только вы увидели объявление колдунов – звоните на Лубянку. Сдайте экстрасенсов на шаверму!". Это будет нормальная рейтинговая программа".

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