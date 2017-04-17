Чеченский министр готов встретиться с коллективом "Новой газеты"

ГРОЗНЫЙ, 17 апр — РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что готов при необходимости встретиться с коллективом и главным редактором "Новой газеты".

"Конечно, при необходимости, мы готовы встретиться и с главным редактором (Дмитрием) Муратовым, и с журналистами. Мы ни от кого не бежим",- сказал РИА Новости Умаров.

При этом он подчеркнул, что чеченская сторона продолжает настаивать на том, чтобы редакция газеты принесла извинения.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.

На сайте газеты позже было опубликовано заявление, в котором рассказывалось об угрозах в адрес редакции. Главред Муратов в разговоре с РИА Новости отметил, что редакция очень редко жалуется на условия своей работы, но в данном случае уровень угрозы "выше того уровня опасности, которое может принять на себя любое медиа".

В свою очередь пресс-служба Генпрокуратуры в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что надзорное ведомство и другие правоохранительные органы Чечни организовали проверки после публикации в "Новой газете" о якобы имевших место массовых похищениях людей в республике.