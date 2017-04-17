Московская парикмахерская изъяла прическу "гитлерюгенд" из списка услуг

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Парикмахерская "Воображуля", расположенная в столичном торговом центре "Мега Тёплый Стан", удалила название для причёски "гитлерюгенд" из меню предоставляемых услуг, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы торговых центров "Мега".

Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на стрижку под названием "гитлерюгенд", которую предлагает детям парикмахерская "Воображуля".

"Арендатор удалил название. Он признает, что это было неуместное название для парикмахерской. Он удалил все материалы и сейчас готовит заявление для своих клиентов. Мы со своей стороны проследили, чтобы материалы действительно были изъяты", — сказал собеседник агентства.

Гитлерюгенд (Hitlerjugend) — молодежная организация, действовавшая в нацистской Германии с 1926 по 1945 год. После Второй мировой войны она была запрещена.