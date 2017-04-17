Московская парикмахерская изъяла прическу "гитлерюгенд" из списка услуг

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Парикмахерская "Воображуля", расположенная в столичном торговом центре "Мега Тёплый Стан", удалила название для причёски "гитлерюгенд" из меню предоставляемых услуг, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы торговых центров "Мега".
"Арендатор удалил название. Он признает, что это было неуместное название для парикмахерской. Он удалил все материалы и сейчас готовит заявление для своих клиентов. Мы со своей стороны проследили, чтобы материалы действительно были изъяты", — сказал собеседник агентства.
Гитлерюгенд (Hitlerjugend) — молодежная организация, действовавшая в нацистской Германии с 1926 по 1945 год. После Второй мировой войны она была запрещена.