В Нью-Йорке призвали расследовать угрозы в адрес редакции "Новой газеты"

ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Базирующаяся в Нью-Йорке международная правозащитная организация Комитет защиты журналистов (CPJ) призывает расследовать угрозы, о которых сообщили сотрудники "Новой газеты".

"Мы возмущены угрозами в адрес журналистов "Новой газеты" и призываем федеральные власти России обеспечить безопасность сотрудников газеты", — заявила координатор программ CPJ в Европе и Центральной Азии Нина Огнянова, слова которой приводятся в пресс-релизе.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.

На сайте газеты позже было опубликовано заявление, в котором рассказывалось об угрозах в адрес редакции. Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов в разговоре с РИА Новости отметил, что редакция очень редко жалуется на условия своей работы, но в данном случае уровень угрозы "выше того уровня опасности, которое может принять на себя любое медиа".

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, в ведомство поступили запросы уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и "Новой газеты" по факту предполагаемого массового похищения людей в Чечне, органами прокуратуры Чечни и правоохранительными органами региона организованы проверки.

Ранее Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявлял, что не нашел даже косвенных подтверждений материалов статьи "Новой газеты". В заявлении Совета подчеркивается, что в Чечне высоко ценят человеческую жизнь "вне зависимости от расовых, национальных, религиозных и иных особенностей личности".