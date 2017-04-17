Росстандарт призвал освободить население от поверки счетчиков воды

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Население должно быть освобождено от поверки счетчиков учета воды, этим должны заниматься управляющие компании, заявил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов.
Также, по его словам, необходимо подготовить согласованные предложения по совершенствованию регуляторной среды в области обеспечения единства измерений.
"Во-вторых, это закрепление прозрачного механизма разработки, экспертного обсуждения, утверждения и пересмотра государственных поверочных схем", – добавил Абрамов.