Росстандарт призвал освободить население от поверки счетчиков воды

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Население должно быть освобождено от поверки счетчиков учета воды, этим должны заниматься управляющие компании, заявил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов.

"Завершая метрологический блок, коротко остановлюсь на оперативных вопросах, требующих решения в течение текущего года… Это скорейшее освобождение населения от поверочных повинностей в ЖКХ и возложение обязательств по поверке бытовых приборов учета воды на управляющие компании", — сказал Абрамов на заседании коллегии ведомства.

Также, по его словам, необходимо подготовить согласованные предложения по совершенствованию регуляторной среды в области обеспечения единства измерений.

"Во-вторых, это закрепление прозрачного механизма разработки, экспертного обсуждения, утверждения и пересмотра государственных поверочных схем", – добавил Абрамов.