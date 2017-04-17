В ГД считают необходимым интенсивно возвращать соотечественников в Россию

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что надо интенсивно возвращать соотечественников в Россию и создавать для них рабочие места.

"Нам надо интенсивно возвращать соотечественников в Россию. Соотечественники рвутся вернуться в Россию, их стоит на консульском учете в различных учреждениях МИД РФ за рубежом уже тысячи", — сказал он на встрече с молодыми представителями политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств.

Депутат подчеркнул, что для соотечественников должны создаваться рабочие места, школы, больницы, "чтобы не было позорных ситуаций, когда люди возвращаются, а через некоторые время – через год, через полтора – опять уезжают туда, где жили до этого, куда уехали в начале 90-х".

"Мы сейчас уже несколько лет ведем запущенную президентом программу содействия добровольному возвращению соотечественников в РФ. На государственную поддержку этой программы, как считают все фракции в составе Госдумы, надо выделять качественно больше средств государственной поддержки, нежели выделяется сегодня", — отметил парламентарий.

Он также считает необходимым увеличить государственную поддержку Россотрудничества.