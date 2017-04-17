Лекарства по программе "Семь нозологий" начали поступать в регионы

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. В регионы уже начали поступать препараты в рамках программы "Семь нозологий", рассказала замдиректора департамента лекарственного обеспечения Минздрава РФ Ольга Константинова.

"У правительства мы попросили дополнительное финансирование на программу… это 8,7 миллиарда рублей. Мы надеемся, что нам все-таки добавят эти деньги. На сегодняшний день по лекарственным препаратам в регионы по 2017 году уже пошли поставки", — сказала Константинова на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню гемофилии.

Она отметила, что необходимые для лечения гемофилии лекарства на 2017 год поступили в регионы к 15 апреля, еще один препарат будет поставлен до 30 апреля.

В России на государственном уровне действует программа "Семь нозологий". За счет средств федерального бюджета централизованно закупаются лекарственные препараты для больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также пациентов, перенесших трансплантацию органов или тканей.