Роспотребнадзор призвал бороться с "группами смерти" на иностранных языках

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала к борьбе с группами в социальных сетях с суицидальным контентом также и в информационном пространстве иностранных языков, поскольку дети в России зачастую владеют не только русским, но и иностранными языками.

Ранее глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщил, что с первого января 2017 года Роскомнадзор заблокировал более 4 тысяч групп и личных страниц в социальных сетях с суицидальным контентом.

"Еще один аспект, который сегодня еще не звучал — это язык, на котором подается эта информация. Наши дети сегодня владеют не одним, а несколькими языками. Мы сегодня работаем в нашем правовом поле и смотрим контент, который изложен на русском языке. Если вы возьмете сейчас и наберете "суицид" на английском хотя бы, вы найдете огромное количество того, с чем мы боремся", — сказала Попова на парламентских слушаниях в СФ, посвященным безопасности в интернете.

Глава надзорного ведомства также отметила, что сегодня уже решено создать пул экспертов-суицидологов, наработана методическая база. Тем не менее сложность составляет то, что преступники меняют свои подходы и совершенствуют их. Этого же требуют и механизмы борьбы с ними.

"Нужно расширять количество квалифицированных экспертов, нужно учить этих людей", — добавила Попова.

В последнее время в социальных сетях активно распространяется виртуальная игра, которая склоняет детей к самоубийству. Подростки начали делиться в соцсетях несколькими хэштегами, которые отсылают к так называемым "группам смерти", ставшим причиной нескольких случаев суицидов среди подростков. Вступившим в группу детям предлагают принять участие в игре, которая заключается в заданиях, последним из которых якобы становится самоубийство.