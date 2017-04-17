Депутат выступил за разрешение мотоциклистам ездить между рядами

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по законодательству Вячеслав Лысаков считает, что мотоциклистам можно дать право ездить между рядами, этот вопрос нужно регламентировать, однако решение о соответствующем изменении правил дорожного движения еще не принято, и не исключено, что никаких изменений в ПДД внесено не будет.
8.8%Да, следует ввести для них отдельную стоп-линию на светофорах
12.3%Да, нужно официально разрешить им проезд между рядами
78.9%Нет, это не приведет к повышению безопасности на дорогах
"Пока разговор идет о проведении эксперимента, а не об изменении правил дорожного движения. Не будем путать наших автомобилистов и байкеров, говоря об этом, как о свершившемся факте. Еще не факт, что такие изменения будут внесены. Это некое предложение по проверке данного типа организации дорожного движения и не более того", — сказал Лысаков РИА Новости в понедельник, добавив, что еще неизвестно, как этот эксперимент завершится.
"Я, как автомобилист практически каждый день находящийся за рулем, абсолютно терпимо отношусь к байкерам, всегда стараюсь дать им проехать между рядами, даже могу чуть взять в сторону, чтобы он спокойно проехал. Есть автомобилисты, которые очень резко реагируют, чинят препятствия, стараются не дать проехать. На самом деле, нет правовой определенности в ПДД. Нет ни прямых запретов, ни прямых разрешений езды в междурядье. Я думаю, что такую возможность им дать надо", — сказал Лысаков.
Он подчеркнул, что вопрос заключается не столько в правовом регулировании, сколько в общей культуре поведения, в том числе на дороге.
"Если люди терпимо относятся друг к другу — автомобилисты к байкерам, байкеры к велосипедистам – все относительно друг друга себя ведут корректно, то излишне и регулирование. Хотя этот вопрос лучше регламентировать", — заключил депутат.