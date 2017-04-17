Депутат выступил за разрешение мотоциклистам ездить между рядами

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по законодательству Вячеслав Лысаков считает, что мотоциклистам можно дать право ездить между рядами, этот вопрос нужно регламентировать, однако решение о соответствующем изменении правил дорожного движения еще не принято, и не исключено, что никаких изменений в ПДД внесено не будет.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что российские мотоциклисты могут получить дополнительные преимущества на дорогах. По данным издания, первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД, Минтрансу и правительству Москвы проработать возможность соответствующих изменений в ПДД. В частности, речь идет о том, чтобы создать для мотоциклистов отдельную стоп-линию на перекрестках и разрешить им езду между рядами. В рамках данной инициативы, как сообщают журналисты, в качестве эксперимента на улицах появится дополнительная стоп-линия. Позже представитель Минтранса подтвердил РИА Новости, что ведомство прорабатывает соответствующее поручение.

"Пока разговор идет о проведении эксперимента, а не об изменении правил дорожного движения. Не будем путать наших автомобилистов и байкеров, говоря об этом, как о свершившемся факте. Еще не факт, что такие изменения будут внесены. Это некое предложение по проверке данного типа организации дорожного движения и не более того", — сказал Лысаков РИА Новости в понедельник, добавив, что еще неизвестно, как этот эксперимент завершится.

Высказывая свое личное мнение, депутат отметил, что этот вопрос все-таки регламентировать нужно, и сам он не видит никаких проблем в том, чтобы уступить мотоциклисту дорогу.

"Я, как автомобилист практически каждый день находящийся за рулем, абсолютно терпимо отношусь к байкерам, всегда стараюсь дать им проехать между рядами, даже могу чуть взять в сторону, чтобы он спокойно проехал. Есть автомобилисты, которые очень резко реагируют, чинят препятствия, стараются не дать проехать. На самом деле, нет правовой определенности в ПДД. Нет ни прямых запретов, ни прямых разрешений езды в междурядье. Я думаю, что такую возможность им дать надо", — сказал Лысаков.

Он подчеркнул, что вопрос заключается не столько в правовом регулировании, сколько в общей культуре поведения, в том числе на дороге.

"Если люди терпимо относятся друг к другу — автомобилисты к байкерам, байкеры к велосипедистам – все относительно друг друга себя ведут корректно, то излишне и регулирование. Хотя этот вопрос лучше регламентировать", — заключил депутат.