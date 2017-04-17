Школьников будут учить основам кибербезопасности

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Основам кибербезопасности начнут учить школьников и учителей, соответствующие программы будут разработаны Минобрнауки, сообщила глава ведомства Ольга Васильева в понедельник на парламентских слушаниях в СФ, посвященных безопасности в интернете.
"Мы дальше будем работать, прежде всего, по доработке дополнительных профессиональных программ для педагогических работников в области информационной безопасности", — добавила министр.
Она также отметила большую роль родителей в борьбе с угрозами в интернете, так как основное время в сети ребенок проводит именно дома, а не в школе.