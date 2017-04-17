В ГД предложили ужесточить наказание за мошенничество в отношении пожилых

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Сергей Боярский выступил за подготовку законопроекта, который сделает мошенничество в отношении пожилых людей отягчающим обстоятельством в уголовном законодательстве.

"Необходимо сделать отягчающим обстоятельством мошеннические действия в отношении лиц пожилого возраста", — сказал Боярский на круглом столе в Госдуме на тему "Мошенничество как социальное зло: правовые и социальные аспекты защиты уязвимых групп лиц".

По его словам, такая инициатива находит поддержку во фракции "Единая Россия".