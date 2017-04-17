Российские рыбаки, унесенные на лодке в Норвегию, вернулись домой

МУРМАНСК, 17 апр – РИА Новости. Двое рыбаков из Мурманской области, которые во время шторма на сломанной моторной лодке оказались на норвежской территории, вернулись на территорию российского региона, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы погрануправления ФСБ по западному арктическому району Константин Погадаев.

Житель города Заполярный Мурманской области (находится на границе с Норвегией) в субботу вечером сообщил в погрануправление о том, что в районе Айновских островов залива Варангер-фьорд Баренцева моря, он со своим товарищем на моторной лодке терпит бедствие из-за поломки двигателя. В район предположительного места нахождения людей, терпящих бедствие, был направлен пограничный сторожевой корабль "Виктор Кингисепп". В 6 утра воскресенья экипаж пограничного сторожевого корабля "Виктор Кингисепп" визуально обнаружил лодку в территориальных водах Норвегии, а позже ее вынесло течением на норвежский берег, где рыбаки подавали сигналы при помощи фальшфейеера.

"В воскресенье вечером рыбаки были переданы норвежскими властями российским пограничникам на линии государственной границы в автомобильном пункте пропуска Борисоглебск", — сообщил Погадаев.

Он также добавил, что едва ли рыбаки понесут какое-либо наказание за вынужденное пересечение госграницы. "По всем признакам пересечение госграницы произошло в силу непреодолимых обстоятельств, это, скорее всего, не будет рассматриваться как нарушение", — отметил представитель ведомства.