Российские рыбаки, унесенные на лодке в Норвегию, вернулись домой

МУРМАНСК, 17 апр – РИА Новости. Двое рыбаков из Мурманской области, которые во время шторма на сломанной моторной лодке оказались на норвежской территории, вернулись на территорию российского региона, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы погрануправления ФСБ по западному арктическому району Константин Погадаев.
"В воскресенье вечером рыбаки были переданы норвежскими властями российским пограничникам на линии государственной границы в автомобильном пункте пропуска Борисоглебск", — сообщил Погадаев.
Он также добавил, что едва ли рыбаки понесут какое-либо наказание за вынужденное пересечение госграницы. "По всем признакам пересечение госграницы произошло в силу непреодолимых обстоятельств, это, скорее всего, не будет рассматриваться как нарушение", — отметил представитель ведомства.