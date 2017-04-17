РУДН намерен открыть центр русского языка в Доминикане

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Центр русского языка и довузовской подготовки Российского университета дружбы народов (РУДН) может появиться в Доминиканской республике, сообщили РИА Новости в вузе.

"Для обсуждения подробностей совместных проектов с РУДН господин заместитель министра высшего образования, науки и технологии Доминиканской республики в конце июля — начале августа планирует приехать в Москву. В частности, планируется обсудить возможность открытия Центра русского языка и довузовской подготовки РУДН на базе университетов в городах Санто-Доминго и Сантьяго", — рассказали в вузе.

Кроме того, в апреле делегация РУДН провела переговоры с представителями министерства высшего образования Доминиканской республики и латиноамериканских университетов.

"В рамках рабочей поездки (делегации РУДН) проректоры также встретились с коллегами из Автономного университета Санто-Доминго. Декан факультета гуманитарных наук Рамон Родригес выразил готовность сотрудничать для обучения магистрантов и аспирантов по направлениям "Археология", "Психология" и "Социология". Декан факультета юридических и политических наук Антонио Медина Кальканьо подтвердил готовность подписать соглашение о совместной подготовке студентов и кадров высшей квалификации в области юриспруденции и политологии" — заявили в РУДН.

В вузе отметили, что Ассоциация выпускников РУДН представлена в Доминиканской республике уважаемыми профессионалами, что способствует повышению статуса российского образования и продвижению результатов исследований ученых РФ.