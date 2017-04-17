Красноярский велопутешественник хочет достичь полюса недоступности Евразии

КРАСНОЯРСК, 17 апр — РИА Новости. Красноярский путешественник на велосипеде собирается покорить полюс недоступности Евразии, который находится в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает Экспедиционный центр Русского географического общества (РГО) в Сибири.
"Красноярский путешественник Владимир Черников при поддержке Экспедиционного центра Русского географического общества в Сибирском федеральном округе намерен покорить полюс недоступности Евразии", — говорится в сообщении РГО.
Черников намерен в мае отправиться в экспедицию из центра Евразии в Казахстане. Точная дата пока не определена.
Предполагается, что большую часть пути он преодолеет на велосипеде. Кроме полюса недоступности он планирует посетить географический центр Азии и Турфанскую тектоническую впадину в Китае. Его путь совпадает с маршрутами русских путешественников Григория Грумм-Гржимайло и Николая Пржевальского, местами проходит по Великому шелковому пути.