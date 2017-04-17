Красноярский велопутешественник хочет достичь полюса недоступности Евразии

КРАСНОЯРСК, 17 апр — РИА Новости. Красноярский путешественник на велосипеде собирается покорить полюс недоступности Евразии, который находится в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает Экспедиционный центр Русского географического общества (РГО) в Сибири.

Полюс недоступности расположен в пустыне Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая в 320 километрах к северу от города Урумчи. Его месторасположение определили международные эксперты в 2007 году. Это место на суше, наиболее удаленное от океанов — на 2645 километров. Концепция полюсов недоступности введена канадским полярным исследователем Вильяльмуром Стефанссоном в 1920 году.

"Красноярский путешественник Владимир Черников при поддержке Экспедиционного центра Русского географического общества в Сибирском федеральном округе намерен покорить полюс недоступности Евразии", — говорится в сообщении РГО.

Черников намерен в мае отправиться в экспедицию из центра Евразии в Казахстане. Точная дата пока не определена.

Предполагается, что большую часть пути он преодолеет на велосипеде. Кроме полюса недоступности он планирует посетить географический центр Азии и Турфанскую тектоническую впадину в Китае. Его путь совпадает с маршрутами русских путешественников Григория Грумм-Гржимайло и Николая Пржевальского, местами проходит по Великому шелковому пути.