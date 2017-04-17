Состояние детей, пострадавших в ДТП в Омской области, удовлетворительное

НОВОСИБИРСК, 17 апр – РИА Новости. Состояние всех восьмерых детей, остающихся в больнице после дорожно-транспортного происшествия в Омской области, где школьная "Газель" столкнулась с грузовым поездом, удовлетворительное, сообщил РИА Новости в понедельник представитель регионального минздрава.
"В настоящее время в больнице после ДТП остается восемь детей. Состояние у всех удовлетворительное. Одного ребенка сегодня планировали выписать, однако решили, что его еще раз осмотрит врач-невролог", — сказал собеседник агентства. Он также уточнил, что перелом костей таза, который первоначально диагностировали одному из детей, не подтвердился. Диагноз изменили на более легкий — "ушиб". Как сообщалось ранее, дети в ДТП получили ушибы и сотрясения головного мозга.
По данным СК, группа детей в возрасте восьми-десяти лет с сопровождающим педагогом, 56-летней женщиной, ехала из села Победа Нововаршавского района Омской области в школу в село Новоросийка на принадлежащем комитету образования администрации района микроавтобусе под управлением 57-летнего водителя. При приближении к железнодорожному переезду педагог попросила водителя не торопиться и пропустить поезд, однако микроавтобус все же выехал на переезд.