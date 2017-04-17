Состояние детей, пострадавших в ДТП в Омской области, удовлетворительное

НОВОСИБИРСК, 17 апр – РИА Новости. Состояние всех восьмерых детей, остающихся в больнице после дорожно-транспортного происшествия в Омской области, где школьная "Газель" столкнулась с грузовым поездом, удовлетворительное, сообщил РИА Новости в понедельник представитель регионального минздрава.

ДТП произошло 14 апреля, в 14.26 (11.26 мск) на 136-м километре трассы Нововаршавка — Победа (Каразюкский переезд). Грузовой состав столкнулся со школьной "Газелью". По предварительным данным, в автомобиле находилось 12 человек, в том числе 10 детей. В результате происшествия женщина, сопровождавшая детей, погибла на месте до приезда бригады скорой помощи. Водитель позже скончался в больнице. Дети были отправлены в больницу, их жизням ничего не угрожает.

"В настоящее время в больнице после ДТП остается восемь детей. Состояние у всех удовлетворительное. Одного ребенка сегодня планировали выписать, однако решили, что его еще раз осмотрит врач-невролог", — сказал собеседник агентства. Он также уточнил, что перелом костей таза, который первоначально диагностировали одному из детей, не подтвердился. Диагноз изменили на более легкий — "ушиб". Как сообщалось ранее, дети в ДТП получили ушибы и сотрясения головного мозга.

Следователи СК продолжают расследовать уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Полиция расследует дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Как сообщали в ЗСЖД, водитель выехал на железнодорожный переезд под запрещающий сигнал светофора.

По данным СК, группа детей в возрасте восьми-десяти лет с сопровождающим педагогом, 56-летней женщиной, ехала из села Победа Нововаршавского района Омской области в школу в село Новоросийка на принадлежащем комитету образования администрации района микроавтобусе под управлением 57-летнего водителя. При приближении к железнодорожному переезду педагог попросила водителя не торопиться и пропустить поезд, однако микроавтобус все же выехал на переезд.