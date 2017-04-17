В Москве за сутки выпало более 20% месячной нормы осадков

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Чуть больше 20% от месячной нормы осадков выпало в столице за прошедшие сутки, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".
Ранее синоптики сообщили, что в столицу пришла штормовая погода, принесшая с собой дожди и мокрый снег.
Норма осадков для столичного региона в апреле составляет 44 миллиметра.
Небольшие осадки в виде мокрого снега могут пройти в Москве и в понедельник, температура останется на 8-9 градусов ниже климатической нормы, но не приблизится к рекордно низким значениям.