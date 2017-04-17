Треть россиян считают возможной войну между Россией и США, показал опрос

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Большинство россиян по-прежнему считают войну между Россией и США невозможной или маловероятной, однако 30% сейчас говорят о возможности такого столкновения или о том, что война уже идет, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 11-12 апреля 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

"Вооруженное столкновение России и США, НАТО большинству наших сограждан (63%) по-прежнему кажется невозможным или крайне маловероятным, однако доля тех, кто считает войну возможной или уже идущей достигла 30%", — говорится в материалах ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Так, 16% опрошенных считают такое столкновение сегодня абсолютно невероятным, 47% — маловероятным, еще 16% говорят, что война весьма вероятна и может начаться, 14% полагают, что такая война уже идет.

В марте 2014 года невероятной такую войну считала, по данным ВЦИОМ, четверть опрошенных (25%), более половины (51%) говорили, что она маловероятна, 16% считали ее весьма вероятной, и лишь 4% высказывали мнение, что она уже идет.