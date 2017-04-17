Большинство россиян негативно оценили отношения России и США, показал опрос

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Более 80% респондентов в РФ сегодня дают негативные оценки, называя отношения России и США напряженными, прохладными или враждебными, при этом лишь треть респондентов надеется на их улучшение в ближайшей перспективе, а 15% ожидают ухудшения двусторонних отношений, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 11-12 апреля 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Социологи рассчитали индекс российско-американских отношений, который отражает оценку двусторонних отношений россиянами. Индекс измеряется в пунктах, его значение может колебаться от —100 до 100: чем выше показатель, тем лучше россияне оценивают отношения двух стран.

В последний месяц значение этого индекса значительно снизилось: если в марте нынешнего года он был равен —45 пунктам, то в апреле упал до —68 пунктов. Тем не менее, это не самый низкий показатель индекса за время исследований ВЦИОМ. Так, в ноябре 2014 года он составлял —83 пункта, а в октябре 2016 года был на отметке —82 пункта.

Большинство опрошенных (82%) сегодня дали негативные оценки состоянию двусторонних отношений. Так, по данным ВЦИОМ, 42% респондентов считают отношения напряженными, 28% — прохладными, 12% — враждебными. В марте нынешнего года такие оценки дали соответственно 33%, 30% и 8% опрошенных.

Немногим более десятой части респондентов сейчас положительно оценивают отношения США и России: 9% назвали их нормальными, спокойными (против 17% в ходе мартовского опроса), 3% — дружественными (4% — в марте), 2% — добрососедскими (5% в марте). Еще 4% респондентов затруднились дать оценку отношениям двух стран.

"Оптимизм в отношении будущего общения Москвы и Вашингтона заметно снизился: если в марте улучшения в двух-трехлетней перспективе ожидали 58%, то сегодня — 34%", — говорится в материалах ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Негативный прогноз об ухудшении двусторонних отношений дают 15% опрошенных (против 4% месяц назад). Еще 38% полагают, что ситуация в ближайшие годы не изменится; в марте так ответили 28% респондентов.