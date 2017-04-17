Ъ: правила дорожного движения могут изменить в пользу мотоциклистов

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российские мотоциклисты могут получить дополнительные преимущества на дорогах, в частности, для них могут создать отдельную стоп-линию на перекрестках и разрешить езду между рядами, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на представителя вице-премьера РФ Игоря Шувалова, который дал соответствующие поручения по итогам совещания в кабмине.

"Российские мотоциклисты, вероятно, получат дополнительные преимущества на дорогах перед автомобилистами — отдельную стоп-линию для удобного старта на перекрестках и разрешение ездить между рядами машин. Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД, Минтрансу и правительству Москвы проработать возможность соответствующих изменений в ПДД", — говорится в материале.

По данным издания, в частности, будет проведен эксперимент по применению на улицах двойной стоп-линии. Автор данной идеи, глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский, пояснил газете, что сегодня велосипедисты и мотоциклисты ждут зеленого сигнала светофора вместе с автомобилистами у одной стоп-линии и стартуют вместе с ними, что, по его словам, небезопасно.

Также, согласно поручениям, МВД, Минтранс и "Открытое правительство" в течение месяца должны проработать вопрос о возможности движения мотоциклистов между рядами и представить соответствующий доклад в правительство РФ. Отмечается, что вопрос о движении между полосами не урегулирован: в настоящее время в правилах отсутствует прямой запрет или разрешение на такой маневр.

По информации газеты, Госавтоинспекция уже подготовила заключение о "нецелесообразности" разрешения мотоциклистам проезжать между рядами. В ведомстве пояснили, что сегодня байкеры, двигающиеся между рядами, не штрафуются. Однако если в такой ситуации произошло столкновение с автомобилем, ответственность несет именно мотоциклист. Отмечается, что если закрепить в ПДД четкий запрет или разрешение двигаться между рядами, это только усложнит дорожную ситуацию.