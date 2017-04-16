В Москву пришел шторм со снегом

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Дожди, переходящие в мокрый снег, пришли в Москву в воскресенье, в ближайшие сутки в столице будет царить штормовая погода, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".
Температура в воскресенье днем + 3 — +5, в ночь с воскресенья на понедельник от 0 до +2, такой температурный фон на 6 градусов ниже климатической нормы, характерной для этого времени года.
В ночь на понедельник в столицу придет холодный атмосферный фронт, который будет сопровождаться снегом с ухудшением видимости, сформируется временный снежный покров до 1-2 сантиметра. Температура в первый рабочий день в столичном регионе будет минусовая — в Москве до —2.
"На дорогах и тротуарах в утренние часы будет сильная гололедица, поэтому пешеходам и автомобилистам завтра рано утром в таких условиях либо не садиться на транспорт, либо очень очень внимательными быть", — отметил собеседник агентства.
В понедельник максимальная температура в Москве будет +1-+3, осадки днем станут слабее, во вторник прекратятся.
"Улучшение погоды ждем 1 мая, может быть до 15 градусов", — добавили в центре "Фобос".