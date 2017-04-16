В Москву пришел шторм со снегом

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Дожди, переходящие в мокрый снег, пришли в Москву в воскресенье, в ближайшие сутки в столице будет царить штормовая погода, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"На Москву надвигается снежный фронт, пошли осадки в виде дождя местами переходящего в мокрый снег, вечером уже даже возможны гололедные явления на дорогах…. В ближайшие сутки погода штормовая, снег, метель, гололедица и понижение температуры", — сказал собеседник агентства.

Температура в воскресенье днем + 3 — +5, в ночь с воскресенья на понедельник от 0 до +2, такой температурный фон на 6 градусов ниже климатической нормы, характерной для этого времени года.

В ночь на понедельник в столицу придет холодный атмосферный фронт, который будет сопровождаться снегом с ухудшением видимости, сформируется временный снежный покров до 1-2 сантиметра. Температура в первый рабочий день в столичном регионе будет минусовая — в Москве до —2.

"На дорогах и тротуарах в утренние часы будет сильная гололедица, поэтому пешеходам и автомобилистам завтра рано утром в таких условиях либо не садиться на транспорт, либо очень очень внимательными быть", — отметил собеседник агентства.

В понедельник максимальная температура в Москве будет +1-+3, осадки днем станут слабее, во вторник прекратятся.

"Улучшение погоды ждем 1 мая, может быть до 15 градусов", — добавили в центре "Фобос".

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