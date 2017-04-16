В Москве 160 тысяч человек прокатились на бесплатных автобусах на Пасху
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Более 160 тысяч человек воспользовались 38 специальными бесплатными маршрутами общественного транспорта, которые действуют в Москве на Пасху по направлениям к 17 городским и пригородным мемориальным комплексам, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".
"По состоянию на 14.00 16 апреля специальными автобусными маршрутами воспользовались свыше 160 тысяч человек", — сообщили в пресс-службе.
В столице в воскресенье по направлениям к 17 городским и пригородным мемориальным комплексам действуют 38 специальных бесплатных маршрутов общественного транспорта; на линиях работают более тысячи автобусов. Кроме этого, усилен ряд регулярных маршрутов до религиозных объектов.
Для координации работы городского транспорта Мосгортранс привлек 250 специалистов, действуют 29 диспетчерских пунктов, отметил собеседник агентства.
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