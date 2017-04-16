Модель, полиглот и просто красавица: Полина Попова стала "Мисс Россия-2017"

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Двадцатиоднолетняя Полина Попова из Екатеринбурга завоевала титул "Мисс Россия-2017". Победительница представляла Свердловскую область. Попова уже шесть лет ведет модельную карьеру, но до этого не участвовала ни в одном конкурсе красоты.

Публикация от Polina Popova 👸🏼 (@miss_polina_popova) Апр 15 2017 в 10:49 PDT

Без мужей и вредных привычек

За звание главной красавицы России боролись 50 девушек из разных частей страны. Согласно условиям конкурса, все участницы финального этапа были выше 173 сантиметров, старше 18, но моложе 23 лет, не имели татуировок, вредных привычек, опубликованных фото- и видеоматериалов эротического характера, мужей, детей и уголовной ответственности.

Юбилейная 25-я церемония финала национального конкурса прошла в концертном зале Барвиха Luxury Village. Вели мероприятие радио-диджей Максим Привалов и телеведущая Виктория Лопырева, завоевавшая титул "Мисс Россия" в 2003 году. Оценивали конкурсанток чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева, лауреаты прошлых лет — Оксана Федорова (2001), Софиция Никитчук (2015) и Ксения Сухинова (2007), дизайнер Игорь Чапурин и фотограф Джонатан Беккер.

Победительнице вручили корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом стоимостью миллион долларов, банковскую карту на три миллиона рублей и автомобиль. Полина Попова также получила возможность представить Россию на международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная", сообщается на сайте конкурса.

Вице-мисс стала москвичка Ксения Александрова, а второй вице-мисс — жительница Башкирии Альбина Ахтямова. Девушки получили от организаторов гранты на обучение в любом высшем учебном заведении мира.

В специальной номинации "Народный выбор", победитель в которой определяется голосованием пользователей интернет-портала Woman.ru, первенствовала Лидия Молодцова из Новосибирска. За девушку проголосовали 3619 человек.

Китайский след

Полина Попова родилась в Екатеринбурге. Девушка живет на Урале всю жизнь, но часто путешествует и работает моделью в других странах, о чем свидетельствуют рассказы подруг и фотографии самой Поповой в Instagram. Девушка в совершенстве знает английский и учит китайский язык. Любит играть в теннис и готовить.

Публикация от Polina Popova 👸🏼 (@miss_polina_popova) Мар 14 2017 в 11:21 PDT

"Полина долгое время работала в Гуанчжоу, учила китайский язык и собиралась поступать в ВУЗ в Китае. При мне она ходила на собеседования в институты", — рассказала местному интернет-изданию E1.ru Дарья Саяпина, работавшая вместе с Поповой моделью в Китае в 2013-2014 годах.

В интервью "Известиям" после победы в конкурсе Полина Попова подтвердила, что хотела поступать в университет в Поднебесной, но теперь планы изменились, и она намерена учиться в России.

Публикация от Polina Popova 👸🏼 (@miss_polina_popova) Июл 22 2016 в 9:41 PDT

"Я изучала китайский язык, потому что хотела получить образование в Китае. Уверена, что в будущем продолжу изучение китайского и действительно улучшу свои знания", — сказала "Мисс Россия-2017".

Девушка еще не определилась, на кого и в каком российском ВУЗе она будет учиться. Жилищный вопрос модель планирует решить "уже в очень ближайшем будущем" и своими силами. По словам Поповой, она хорошо зарабатывает на модельной деятельности и не собирается тратить призовые деньги.

Публикация от Polina Popova 👸🏼 (@miss_polina_popova) Май 13 2015 в 7:03 PDT

"Я не планирую тратить эти деньги. У меня есть собственные сбережения, потому что я хорошо зарабатывала в Азии и Европе, работая моделью. Недавно я вернулась из Америки. Я правда хорошо зарабатываю, у меня даже есть приобретения, на которые я заработала своим трудом", — отметила девушка.

"Урал-Грейт"

Всего на конкурсе выступили три девушки из уральского региона. Помимо Поповой, представлявшей Свердловскую область, это Елизавета Аниховская (Екатеринбург) и Елизавета Савчева (город Берёзовский).

Третий год подряд титул "Мисс Россия" уходит в Уральский федеральный округ: Полина Попова получила награду из рук победительницы прошлогоднего конкурса Яны Добровольской, представлявшей Тюмень, а до нее самой красивой девушкой страны признавали уроженку Екатеринбурга Софию Никитчук.

"Нужно отметить весь Урал. Потому что в прошлом году победила прекрасная Яна Добровольская — она представляла Тюмень. То, что Урал знают и отмечают, — очень приятно", — заявила Попова.