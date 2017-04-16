Продюсер "Ласкового мая" назвал причину смерти своего 16-летнего сына

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин назвал причину смерти своего 16-летнего сына Александра.

По словам продюсера, острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ), которую перенес его сын, дала осложнение на сердце. Врачи установили, что подросток умер из-за острого миокардита – поражения сердечной мышцы (миокарда).

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) Апр 14 2017 в 8:54 PDT

Андрей Разин опубликовал в Instagram фотографию справки из клиники. Из нее следует, что 4 марта Александру поставили диагноз ОРВИ и прописали освобождение от занятий в школе до 6 марта.

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) Апр 14 2017 в 9:51 PDT

Александр скоропостижно умер 10 марта. Подростка пытались реанимировать, но спасти его не удалось.