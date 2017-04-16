Радиация в Приморье не превысила нормы из-за неудачного пуска ракеты КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 16 апр – РИА Новости. Радиационный фон в Приморье не превысил нормы после неудачного запуска ракеты КНДР.

Северная Корея в воскресенье попыталась провести очередное испытание ракеты, но ее пуск оказался неудачным. Пуск состоялся в уезде Синпхо провинции Хамген-Намдо, сообщили в объединенном комитете начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи. Тип ракеты уточняется. Вооруженные силы США зафиксировали пуск ракеты Северной Кореей, сообщила РИА Новости представитель Пентагона Лаура Сил, добавив, что "практически сразу ракета взорвалась".

"Радиационная обстановка на территории Приморского края 16 апреля 2017 года, по результатам радиологических исследований удовлетворительная. Мощность дозы гамма-излучения на открытой местности (естественный радиационный фон) не превышает средних многолетних показателей, характерных для Приморского края и составляет в среднем по краю – 0,13 мкЗв/час, по Владивостоку — 0,12 мкЗв/час", — сообщает в воскресенье краевое управление Роспотребнадзора.