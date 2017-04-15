На месте захоронения советских бойцов в Крыму нашли смертельный медальон

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости, Максим Грознов. Поисковики нашли смертельный медальон с данными погибшего при освобождении Крыма советскими войсками, останки обнаружены на перекопских укреплениях в крымском Армянске.

Массовое захоронение советских воинов, освобождавших Крым в 1944 году, обнаружено поисковиками на Перекопских позициях рядом с крымским городом Армянск, предварительно речь может идти об обнаружении от 500 до тысячи человек, сообщил ранее РИА Новости глава крымского поискового отряда "Тафрос" Игорь Лешков. Армянск на Перекопском перешейке в Крыму был первым городом, освобожденным от немецко-фашистских захватчиков 8 апреля 1944 года в ходе Крымской стратегической наступательной операции.

"Найден смертный медальон. Написано — Сырнев Хаснудин Мунгазович, 1924 года рождения, уроженец Челябинской области, Кунашакский район, призыв – Багарьякский РВК, 387 стрелковая дивизия", — сказал Лешков.

Данные о бойце – напечатанная типографским способом информация на небольшом листке, который был вложен в отечественную гильзу и заткнут деревянной пробкой. По словам поисковиков, гильза была вложена в карман возле ноги бойца, костные останки которого были найдены на месте захоронения.

В поисковых работах принимал активное участие поисковый отряд "Росток" из 19 человек из Челябинской области, которые считают невероятным стечением обстоятельством именно тот факт, что первый идентифицированный боец оказался их земляком.

"Сейчас мы обратились в военкоматы, в архивы, чтобы найти родственников погибшего бойца. В Книге Памяти предварительно обнаружили данные о солдате, где сказано, что он пропал без вести в Крыму и был ранее награжден медалью "За боевые заслуги" за доблесть при боях на перекопском перешейке. Награду он получить не успел", — сообщил РИА Новости руководитель поискового отряда Челябинской области "Росток" Алексей Зязев.

Поисковики обращаются ко всем, кто может помочь в поисках родных погибшего в ходе освобождения Крыма в 1944 году 30-летнего жителя Челябинской области, сообщить им, властям республики, об этом и помочь установить контакты. То, что был найден медальон рядом с останками человека среди сотен захороненных тел – считается большой удачей, отметили поисковики.

Вахту памяти в Крыму проводят несколько поисковых отрядов Крыма (региональная организация "Отчизна") и их челябинские коллеги из "Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности", всего более 60 человек. Поиски останков погибших воинов активно проводятся на полуострове с 2014 года и начинаются именно с городов Армянск и Красноперекопск.

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