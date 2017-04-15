Московский парад трамваев собрал 200 тысяч гостей

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Парад трамваев завершился в Москве в субботу, посмотреть на исторический и новый транспорт столицы пришли порядка 200 тысяч жителей и гостей города, сообщил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

Москва в субботу отпраздновала день рождения трамвая. В этом году парад был приурочен к 118-летию запуска трамвайного движения в столице.

"Порядка 200 тысяч человек посетили сегодня парад трамваев, приуроченный к 118-летию этого вида транспорта. Выставка раритетных вагонов, прошедшая на Чистопрудном бульваре, вновь собрала огромное количество положительных откликов у горожан", — сказал Михайлов журналистам.

Он поблагодарил москвичей и гостей города за внимание и интерес ретроколлекции московского транспорта и выразил признательность городским службам и местным органам власти за содействие в проведении мероприятия.

Для посетителей парада была разработана масштабная развлекательная программа. На установленной сцене выступали музыканты, рядом с ретровагонами работали артисты в исторических костюмах. Праздничное настроение у юных горожан создавали аниматоры и специалисты по аквагриму. Взрослые гости выставки смогли принять участие в увлекательных конкурсах и получить тематические сувениры.

На экспозиции были представлены конка XIX века, звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" вагон "КМ", а также новички парада – низкопольный трамвай "Витязь-М" и рельсоочистительный вагон "РОСТ". Все желающие могли осмотреть, сфотографировать и посетить экспонаты.