Более 130 тысяч сотрудников МЧС обеспечат безопасность на Пасху

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Более 130 тысяч сотрудников МЧС будут обеспечивать безопасность во время празднования Пасхи в регионах России, сообщает пресс-служба МЧС.

"В целях обеспечения безопасности и оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации будет задействована группировка сил и средств общей численностью 130 тысяч 700 человек и 22 тысяч единиц техники", — отметили в ведомстве.

Кроме того, в целях обеспечения пожарной безопасности в храмах и церквях в преддверии праздничного богослужения инспекторы надзорной деятельности провели профилактические мероприятия, напомнили священнослужителям об основных мерах пожарной безопасности.

Также сотрудники МЧС проверили обеспечение свободного доступа к путям эвакуации, работоспособность автоматической системы сигнализации, наличие первичных средств пожаротушения и отсутствие горючих жидкостей в помещениях с массовым пребыванием людей.

"Всего в России запланировано проведение более 15 тысяч 600 мероприятий, посвященных празднованию Пасхи", — уточнили в МЧС.