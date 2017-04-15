Кабмин утвердил правила реестра объектов накопленного вреда экологии

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Правительство России утвердило правила ведения государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров в субботу.

Согласно пояснительной справке к документу, накопленный вред возникает в результате прошлой экономической и другой деятельности, если обязанности по его устранению не были выполнены или были выполнены не в полном объёме.

"Объектами накопленного вреда окружающей среде признаются территории и акватории, на которых выявлен накопленный вред окружающей среде, объекты капитального строительства и объекты размещения отходов, являющиеся источником накопленного вреда окружающей среде", — говорится в тексте.

Правила устанавливают структуру реестра, определяют порядок его составления. Полномочие по ведению реестра закрепляется за Минприроды РФ.

Кроме того, правилами устанавливаются требования к информационному наполнению реестра, составу сведений, представляемых в составе заявки на включение объектов в реестр, определяются способы подачи заявки, сроки принятия решения о включении объекта в реестр.

"Объект будет включаться в реестр при условии, что представлена информация о результатах выявления и оценки объекта, результаты выявления и оценки объекта соответствуют признакам объекта накопленного вреда окружающей среде, установленным законодательством об охране окружающей среды", — сообщается на сайт правительства.