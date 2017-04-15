Мистер "Экс". Как живут арестованные и осужденные губернаторы

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Сергей Лютых. Басманный суд столицы заключил под стражу бывшего главу республики Марий Эл Леонида Маркелова, которому вменяют получение взятки в сумме 235 миллионов рублей. Он стал 15-м по счету губернатором, в отношении которого было возбуждено уголовное дело во время исполнения обязанностей или после освобождения от должности. О судьбе остальных — в материале РИА Новости.

Тюремная лирика

Леонид Маркелов, скорее всего, помещен в СИЗО "Лефортово", где уже находятся трое его экс-коллег по губернаторскому цеху: Вячеслав Гайзер, Никита Белых и Александр Соловьев.

Гайзер, обвиняемый в создании преступного сообщества, нанесшего руководимой им в прошлом республике Коми ущерб на сумму 3,5 миллиарда рублей, за решеткой уже год и семь месяцев. Он следит за событиями в стране с помощью телевизора, читает художественную литературу и занимается духовным деланием. Православному Гайзеру, однако, не везет с соседями. По словам адвоката Вячеслава Леонтьева, к нему подселяют радикальных исламистов.

Здоровье у 50-летнего экс-главы Коми оказалось крепче, чем у бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, задержанного с поличным при получении взятки (как полагает следствие) в сумме 400 тысяч долларов. Тот хоть и моложе Гайзера на 9 лет, но справится с жизнью в застенках, ему сложнее: менее чем за год заключения набрал 20 килограммов веса и стал ходить опираясь на трость из-за проблем с ногой. Пару месяцев назад Белых вернулся в "Лефортово" из больницы в "Матросской тишине". Телевизора, на конец февраля, у него в камере не было. Но более всего бывшего главу Кировской области печалит несогласие следствия на его брак в СИЗО с поэтессой Екатериной Рейферт.

Трудно, по мнению врачей, заключение обойдется 66-летнему Александру Соловьеву. Бывший глава Удмуртии провел в тюрьме десять дней. Его перевели из карантина в двухместную палату. Из бытовых удобств: холодильник и какой-то необычный, сшитый из нескольких, матрас, на который обратили внимание навещавшие его правозащитники. Обвиненный в получении взятки на сумму 139 миллионов рублей экс-чиновник читает книгу Виктора Суворова "День "М" (роман советского шпиона-перебежчика о его версии причины Второй мировой войны — прим.ред.). Койка у бывшего главы Удмуртии, к слову, расположена прямо возле унитаза. Но Соловьев, пока, ни на что не жалуется.

Дольше Гайзера в тюрьме, под следствием, находится экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый в создании преступного сообщества и получении взяток на сумму свыше полумиллиарда рублей. Он провел за решеткой два с лишним года после задержания. Из столичного СИЗО Хорошавина перевели в сахалинский. Там он, по словам адвоката, перечитывает Достоевского, следит за новостями и спортивными состязаниями по телевизору, атакже добивается от тюремного начальства установки турника в дворике для прогулок.

Домоседы

Вместе с Гайзером по делу о преступному сообществе в Коми проходит его предшественник на посту главы региона Владимир Торлопов. По версии следствия, ущерб государству от его действий оценивается на сумму в 2,5 миллиарда рублей. Однако он не в тюрьме, а под домашним арестом, срок которого продлен до 6 июня. Торлопов признал свою вину в содеянном.

Еще один экс-губернатор, находящийся под следствием, но не за решеткой — Василий Юрченко. Он лишился поста главы Новосибирской области из-за "утраты доверия" в марте 2014-го. А через пару месяцев стал фигурантом дела о превышении полномочий, нанесшем ущерб государству на 22 миллиона рублей. Позднее к обвинению добавился еще один преступный эпизод, также связанный должностным злоупотреблением, но производство по нему в феврале 2017 прекратили.

До настоящего времени Юрченко находится под подпиской о невыезде и продолжает бороться за свое честное имя. Так, в марте нынешнего года, бывший губернатор прошел исследование на детекторе лжи, которое показало, что Юрченко "не предоставлял выгоды и преимущества своим близким с злоупотреблением полномочий, не искажал фактические данные о своем доходе и имуществе…"

Привратник и формовщик

В Карелии, 12 апреля, Петрозаводский городской суд приостановил расследование дела в отношении бывшего главы Карелии Андрея Нелидова о взятке в размере 5,5 миллионов рублей. Причиной тому плохое здоровье обвиняемого, находящегося в больнице №2 республиканского УФСИН. Нелидов выбивается из ряда своих обвиненных и осужденных коллег-губернаторов тем, что ему вменяют коррупционную деятельность уже на посту директора музея-заповедника "Кижи", а не главы региона. Экс-губернатора задержали в сентябре 2015-го по подозрению в получении взятки от бизнесменов за право работать на территории заповедника.

В марте сотрудники УФСИН по Тульской области рассказали, что отбывающий наказание в колонии строгого режима №1 экс-губернатор региона Вячеслав Дудка может быть освобожден условно-досрочно. Он был задержан в феврале 2011 года по делу о взятке в размере 40 миллионов рублей.

Летом 2013 года суд приговорил Дудку к 9,5 годам заключения. В колонию бывший губернатор попал в октябре. Ему выделили койку в общем бараке на сто человек. Дудка, насколько известно, старается быть примерным осужденным: попал в местный пожарный расчет, а затем стал формовщиком стеновых блоков.

А вот к поведению осужденного экс-губернатора Брянской области Николая Денина в мае прошлого года возникли претензии после публикации в интернете группового снимка, на котором Денин в тюремной робе позирует фотографу вместе с бывшим главой администрации Брянска Сергеем Смирновым и еще несколькими заключенными Клинцовской колонии. Фотосъемка в этом месте, как известно, запрещена.

Бывший брянский губернатор, получивший четыре года заключения в ноябре 2015 года за злоупотребление служебными полномочиями (перевел 21,8 миллиона рублей из бюджета подконтрольной ему птицефабрике), занял на зоне престижную должность "привратника" на въезде в учреждение.

Тихая свобода

Первым действующим губернатором привлеченным к уголовной ответственности с начала 2000-х стал Алексей Баринов, возглавлявший администрацию Ненецкого автономного округа. Его арестовали в мае 2006 года и вменили аж восемь преступных эпизодов.

Однако суд признал его виновным только в одном из них — приобретении квартир за счет ОАО "Архангельскгеологодобыча" в 1999 году, когда он был ендиректором этой компании. Злоупотребления при расходовании резервного фонда НАО и заключении контрактов с рядом предприятий не доказали. Гособвинение просило для экс-губернатора десяти лет заключения, но суд приговорил его к трем годам условно и Баринова освободили из-под стражи прямо в зале заседаний.

Баринов вернулся к предпринимательской деятельности, переехал в Краснодарский край из-за здоровья супруги.

"В тюрьме тоже люди живут. Минимум треть из них вообще не должны здесь находиться, — рассказал он в интервью от 2013 года. — Хочу сказать, что ни взглядов, ни политического мировоззрения я после этого не поменял. Моя отсидка — ошибка тех, кто со мной это сотворили. А на ошибку, как известно, имеет право каждый. Жизнь продолжается, ничего не поменялось, я здесь, в России, в Краснодарском крае, за рубеж не собираюсь, хоть и слухи такие ходили. Я буду свой век доживать в России".

Неуловимый Юревич

16 марта уголовное дело о получении взятки в сумме 26 миллионов рублей завели на бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Его также подозревают в клевете на председателя регионального суда, из-за которой тот, как предполагается, не был переизбран.

Юревичу долгое время удавалось уходить от прямых обвинений. Уголовное преследование его соратников: министра здравоохранения области Виталия Тесленко, советников губернатора Ивана Сорокуна и Александра Москалюка, а также главврача областной клинической больницы №4 Михаила Шуховцева началось еще в 2012 году. Обвинения в декабре 2014 года были предъявлены члену Совета Федерации от Челябинской области Константину Цыбко, также связанному с Юревичем.

© Фото: предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области Губернатор Челябинской области Михаил Юревич

В 2014-м Юревич покинул пост, стал депутатом Госдумы и известным благотворителем.

Теперь же экс-глава Челябинской области находится в Лондоне на лечении. Из-за этого не является на допрос следователей и они, предположительно, готовятся к обращению в суд о заочном аресте, чтобы можно было объявить Юревича в международный розыск.

Оправданные и переизбранные

Леониду Короткову, возглавлявшему Амурскую область, Александру Тишанину — экс-губернатору Иркутской области, и бывшему главе Камчатской области Михаилу Машковцеву удалось оправдаться в ходе расследований и судебных слушаний.

Короткову в 2009 году вменили превышение должностных полномочий спустя два года после отстранения от должности главы региона. Кроме прочего, его обвиняли в причинение ущерба бюджету на 16 миллионов рублей. Но в декабре 2010 года Благовещенский горсуд полностью оправдал Короткова и признал его право на реабилитацию.

В ноябре 2008 года уголовное дело о злоупотребление должностными полномочиями возбудили на Александра Тишанина. Бывшего губернатора обвинили в причинении ущерба Иркутской области на сумму в 69,9 миллиона рублей. Ему грозило до 10 лет тюрьмы.

Тишанин был на подписке о невыезде до весны 2012 года, пока дело не закрыли из-за отсутствия состава преступления.

Интересной вышла история с экс-губернатором Камчатки Михаилом Машковцевым. Теперь он секретарь ЦК партии "Коммунисты России" по идеологической работе, в 2016-м баллотировался по одномандатному округу на выборах в Госдуму.

Уголовное дело на Машковцева возбудили в октябре 2003 года: о халатности при подготовке региона к отопительному сезону. В марта 2004 года добавился эпизод о злоупотреблении полномочиями при выдаче разрешений на лов рыбы. Дела объединили, а общий ущерб оценили в 7 миллиардов рублей. Однако в декабре 2004 года, через несколько месяцев после предъявления обвинений, Машковцева избрали на новый срок и летом следующего, 2005 года, прокуратура дело переквалифицировала, а затем прекратила за истечением срока давности.