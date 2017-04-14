Зубцов станет "Городом воинской доблести" Тверской области

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Город Зубцов, где во время Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои и погибли около 15 тысяч бойцов, удостоится звания "Город воинской доблести" Тверской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

С такой инициативой выступили жители города и Зубцовского района, ветераны Великой Отечественной войны и молодежные объединения, ее поддержал глава региона Игорь Руденя. Решение о присвоении Зубцову статуса "Город воинской доблести" принято в пятницу на заседании Тверского областного оргкомитета "Победа" под председательством губернатора области.

"Очень важно, что сегодня идея присвоения Зубцову этого звания объединила все поколения жителей, ветеранов, молодежь. Думаю, что мы поддержим эту инициативу, и Зубцов сможет встретить День Победы уже в статусе Города воинской доблести", – цитирует пресс-служба слова Рудени.

Героические сражения на зубцовской земле внесли значительный вклад в разгром немецко-фашистских оккупантов. Советские войска смогли ликвидировать плацдарм противника на левом берегу Волги, сковать крупные силы группы армий "Центр" и притянуть в район проведения операций 12 немецких дивизий с других участков, в том числе с юга страны, готовившихся к переброске на Сталинградское направление.

"Этот статус даст новый импульс в деле патриотического и гражданского воспитания не только молодежи, но и всего населения", – приводит пресс-служба слова председателя зубцовской ветеранской общественной организации Ираиды Вайдер.

Региональное звание "Город воинской доблести" учреждено в Тверской области в августе 2016 года. Оно присваивается населенным пунктам региона, на территории или в непосредственной близости от которых проходили ожесточенные сражения, а их защитники проявили мужество, стойкость и героизм. Зубцов станет вторым "Городом воинской доблести" в Тверской области. Ранее по предложению ветеранов и жителей Бельского района, при поддержке оргкомитета "Победа" такой статус присвоен городу Белому.

По инициативе губернатора области в Городах воинской доблести будут установлены стелы. В настоящее время ведется разработка эскиза памятного знака, добавили в пресс-службе.

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